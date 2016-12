Foştii sportivi ai CSS 1, dezamăgiţi de decizia ISJ

Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa de a desfiinţa Clubul Şcolar Sportiv nr. 1 Constanţa a născut reacţii de nemulţumire din partea foştilor sportivi legitimaţi la această unitate de învăţământ. ISJ a devenit amnezic la rezultatele de marcă obţinute de CSS 1 de-a lungul celor peste 50 de ani de activitate, pentru că altfel nu se poate explica o decizie care, cu siguranţă, nu va aduce nimic bun şi care, fără îndoială, nu va rezolva problemele economice prin care trece România. Singurul domeniu în care România încă excelează şi unde îşi face cunoscut numele datorită modului în care este reprezentată de sportivi este pe cale să fie înmormântat de actualul Executiv, la propunerea ISJ. Ne plângem de faptul că locul sportului a fost luat de calculatoare, că nu se mai îndreaptă copiii către sport, dăm mii şi mii de exemple de moduri în care prin sport au fost schimbate vieţi, însă, pe de altă parte, retezăm orice speranţă copiilor noştri de a se mai îndrepta spre şcoli în care ramurile sportive sunt la loc de cinste.

REACŢII DE NEMULŢUMIRE. Câţiva dintre cei mai reprezentativi sportivi constănţeni care au făcut primii paşi spre marea performanţă la CSS 1 au rămas profund dezamăgiţi de hotărârea ISJ, dar speră ca măcar în ultimul ceas să fie reparată această uriaşă greşeală. Fosta gimnastă de la CSS 1, multipla campioană olimpică Simona Amânar-Tabără, care a fost inclusă şi în “Hall of Fame”, consideră că astfel de decizii împotriva sportului nu au nicio explicaţie. „Cu siguranţă, este o greşeală ceea ce se întâmplă. Ar trebui să revizuiască această decizie. Ar trebui să se verifice rezultatele unităţilor şcolare de învăţământ, ale sportivilor pe care i-au format înainte de luarea unor astfel de hotărâri. Pentru copiii care vor să facă sport, cel mai simplu mod este prin aceste unităţi şcolare. România este cunoscută în lume datorită sportului, culturii sau muzicii. Cum ar putea sportul să creeze probleme cuiva când el înseamnă sănătate înainte de orice altceva?“, a declarat Amânar, care are în palmares 17 medalii olimpice şi mondiale şi deţine funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică. Cei 13 ani petrecuţi la CSS 1 nu pot fi uitaţi nici de gimnasta Dana Sofronie, care a ridicat steagul României pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice de la Atena. „Mi-ar părea foarte rău ca acest club să se desfiinţeze. Voi face tot ce îmi va sta în putinţă pentru a împiedica această acţiune. CSS 1 a scos de-a lungul timpului multe campioane. România este cel mai bine reprezentată prin sport peste hotare şi, cu siguranţă, desfiinţarea CSS 1 ar fi o mare pierdere pentru copiii care vor dori să facă sport“, a spus dubla medaliată la Jocurile Olimpice. Handbalul este un alt sport care, la CSS 1, a produs foarte mulţi campioni, jucători de bază ai echipei naţionale. Unul dintre aceştia, Silviu Băiceanu, consideră că se va da o nouă lovitură grea unui sistem de învăţământ care, oricum, este la pământ. „De la CSS 1 au ieşit de-a lungul anilor numeroşi sportivi care şi-au lăsat amprenta asupra handbalului românesc. Se pare însă că actualele condiţii economice primează în faţa sportului. O decizie greu de digerat mai ales pentru cei care au învăţat acolo şi au trecut prin toate etapele. În acest mod, sportivii vor fi din ce în ce mai puţini. Prin sport, România îşi face cea mai bună publicitate şi, în plus, este una gratuită. Este singurul domeniu în care ne putem bate de la egal la egal cu forţele mondiale“, a declarat Băiceanu, cel care are în palmares cinci titluri de campion al României, două cu Steaua Bucureşti şi trei cu HCM Constanţa. De trei ori campion al României şi de şase ori câştigător al Cupei României, cu aceeaşi formaţie, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, Radu Began datorează foarte multe clubului care l-a format, CSS 1. „Cu siguranţă că niciun sportiv nu se simte bine când aude o astfel de veste. Aceste unităţi şcolare erau o sursă de a face sport şi ceea ce este mai grav este că această decizie vine într-un moment când nu vine nimic din urmă. Puţini copii mai fac sport. Ar trebui căutate soluţii. Dacă Guvernul nu poate investi, măcar să se creeze anumite facilităţi pentru cei care au puterea financiară să o facă“, este de părere Began.

DECIZIE MENŢINUTĂ. În ciuda tuturor criticilor apărute după aflarea deciziei de desfiinţare a CSS 1, ISJ Constanţa a anunţat, ieri, într-un comunicat, că este menţinută varianta de reducere a posturilor personalului nedidactic şi didactic auxiliar şi cele două posturi de directori ale CSS nr. 1, prin pierderea personalităţii juridice, cu propunerea ca secţiile de handbal, atletism, gimnastică artistică şi aerobică să fie transferate Clubului Sportiv Şcolar - Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” Constanţa, iar secţiile de volei, baschet, scrimă şi gimnastică ritmică să fie transferate la CSS - Palatul Copiilor Constanţa. Şi astfel, dacă nu se va reveni asupra deciziei, după 50 de ani de activitate, CSS 1 Constanţa va rămâne doar amintire.