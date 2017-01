Foștii uneperiști fug de rup pământul de partidul lui Băsescu

O sută de membri ai organizaţiei județene a UNPR Gorj au demisionat din partid şi s-au înscris în PSD Gorj, după ce Uniunea a fuzionat cu PMP-ul lui Traian Băsescu. Fostul prim-vicepreședinte al UNPR Gorj, Marius Vlaicu, a declarat, miercuri, că printre demisionari se află, alături de el, președinții fostelor organizații județene de tineret și de femei. „Alături de președinții a 20 de organizații locale ale fostului UNPR am decis, miercuri, să părăsim partidul care ne obliga să facem o politică de centru-dreapta. Am plecat toți din PMP și ne-am înscris la PSD, dar după noi vor mai veni și alții. UNPR, sau mai exact PMP, a pierdut persoane importante care au muncit în campania electorală trecută și au scos rezultate bune în județ la locale“, a spus Vlaicu. Acesta a adăugat că trecerea progresiștilor în masă la PSD nu le-a adus acestora ori lui personal vreo funcție. „Eu am revenit în rândul social democraților după șase ani. Am activat până în 2010 în PSD, mai exact 20 de ani. Voi activa ca simplu membru în organizația PSD. Cei veniți de la organizațiile locale foste UNPR vor activa și ei, fără funcții, la PSD“, a spus Vlaicu. În total, potrivit acestuia, 100 de membri ai organizaţiei județene a UNPR Gorj au demisionat, preferând să rămână la principiile lor de stânga. În urmă cu o săptămână, Congresul extraordinar al PMP a aprobat în unanimitate fuziunea cu UNPR, urmând ca noul partid să poarte numele PMP şi însemnele formaţiunii conduse de Traian Băsescu.

„FORMAȚIUNEA LUI BĂSESCU NU MĂ REPREZINTĂ“

Amintim că, înainte ca UNPR să-și dea ultima suflare, mai multe personalități au părăsit formațiunea tocmai pentru a nu ajunge în PMP. Este vorba de actorul Mihai Mălaimare, care a spus adio UNPR, pentru că Uniunea a bătut palma cu „alde Băsescu“. De asemenea, alți doi actori, Alexandru Arșinel și Cezara Dafinescu, au plecat din UNPR. „M-am înscris într-un partid care nu mai există. Formațiunea lui Băsescu nu mă reprezintă. Dacă vroiam să fiu condusă de Băsescu, mă înscriam în partidul lui, dar 10 ani mi-au ajuns ca să știu tot ce dorește și ce poate Băsescu”, a declarat Cezara Dafinescu.