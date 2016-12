Fostul ambasador SUA Mark Gitenstein, analiză la rece

POTENŢIAL INVESTIŢIONAL Fostul ambasador al SUA în România Mark Gitenstein a făcut duminică, la emisiunea „După 20 de ani”, o analiză a şanselor României de a deveni atractivă pentru investitori. „Cu cât reforma pieţei de capital se face mai repede, cu atât investiţiile aici vor fi mai sigure. Iar piaţa de capital nu trebuie să fie afectată de politică. Ar trebui să fie ca siguranţa naţională”, a declarat Gitenstein. Fostul ambasador a precizat că marea atracţie pentru noile investiţii o vor reprezenta companiile de stat. Gitenstein a mai spus că situaţia din Ucraina e foarte periculoasă şi ar putea avea impact asupra României. „Vestea bună este că România este mult mai bine poziţionată decât aproape orice altă ţară din regiune. În primul rând, pentru că aţi implementat multe dintre reformele FMI, situaţia fiscală este destul de bună, nivelul datoriei este mic, creşterea PIB-ului este printre cele mai mari din UE, ceea ce e foarte impresionant”, a explicat fostul ambasador. El a continuat afirmând că prezenţa SUA, în ceea ce priveşte trupele militare, se va consolida pe viitor, amintind că despre baza de la Deveselu şi cea de la „Mihail Kogălniceanu“.

ROMÂNII... NEHOTĂRÂŢI În ceea ce priveşte componenta politică, fostul ambasador a considerat că acordul de coabitare dintre preşedintele Traian Băsescu şi premierul Victor Ponta reprezintă cea mai importantă schimbare survenită din 2012 până în prezent. Despre prezidenţialele din acest an, Gitenstein este de părere că nu se va şti până în ultima seară rezultatul alegerilor, la fel ca în 2009. Mark Gitenstein nu crede nici în varianta apariţiei unui candidat-surpriză care să influenţeze alegerile. „Românii sunt exact ca în 2009 şi nu se vor hotărî decât în ultima clipă. Am trăit alegerile din 2009. Situaţia era foarte volatilă. Am pariat că va fi o cursă foarte strânsă şi că nu va fi evident cine va câştiga”, a spus fostul ambasador. El a mai spus că ruperea USL nu este inexplicabilă, fiind o alianţă dificilă încă de la început. „Cred că a fost nevoie de mult talent pentru a menţine coaliţia, mai ales din partea prim-ministrului... Întotdeauna am zis că nu va rezista mult”, a precizat Gitenstein. În problema gazelor de şist, Gitenstein consideră că, în prezent, în România problema este abordată greşit. „Înainte de a deschide dezbaterea despre fracturarea hidraulică, trebuie văzut dacă există destul gaz de şist aici ca să conteze”, a afirmat Gitenstein. Potrivit fostului ambasador, în SUA costurile pentru energie sunt de cinci ori mai mici decât în România datorită revoluţiei gazelor de şist. „De ce n-aţi vrea să aflaţi dacă puteţi reduce costul energiei cu 80%? Nu v-ar interesa? Eu cred că da”, a mai adăugat Gitenstein. După cum bine se ştie, SUA nu au în prezent un ambasador, Gitenstein precizând că speră ca în acest an să se rezolve şi această problemă. „Cred că e păcat că n-avem un ambasador aici şi, recunosc, e stânjenitor pentru mine că nu avem un ambasador. A trecut prea mult timp. Sunt perfect de acord”, a conchis Gitenstein.