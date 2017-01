Fostul atlet Carl Lewis, la alegerile primare din New Jersey

Un judecător de apel l-a autorizat, joi, pe fostul atlet Carl Lewis, campion olimpic de nouă ori, între 1984 şi 1996, să se prezinte la alegerile primare prealabile ale democraţilor, pentru scrutinul senatorial din statul New Jersey, din luna iunie, când Lewis speră să obţină un loc. Carl Lewis, în vârstă de 49 de ani, a făcut apel la recenta decizie a secretarului de Stat al statului New Jersey, republicana Kim Guadagno, care considerase că fostul campion nu se putea prezenta pentru Partidul Democrat, deoarece nu îndeplinea condiţiile de domiciliu. Decizia a fost apreciată ca părtinitoare de către avocaţii lui Lewis. Fostul campion, care a crescut în New Jersey, are permisul de conducere înregistrat în acest stat, deţine două case şi este antrenor voluntar de atletism în oraşul natal, Willingboro, din 2007. Şi-a plătit însă impozitele în California, unde are o casă şi birouri şi votează în acest stat.