Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, noi dezvăluiri-bombă

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a vorbit, vineri, la Antena, despre presupusă implicare în dosarul Black Cube.

„A fost un întreg tam-tam național cu privire la faptul că eu aș fi făcut lucruri cu această companie israeliană. Eu din moment ce observ că instituțiile statului continuă pe această linie, fără a intra în detalii cu privire la dosar, îmi permit să ridic câteva lucruri în atenția presei. De un an și jumătate, această anatemă a spionării zeiței justiției din România persistă cu privire la persoana mea. Cu toate acestea, suntem în decembrie 2017 și nici măcar nu sunt trimis în judecată”, a spus Daniel Dragomir, vineri, la emisiunea „100 de minute”.

„Cred că la un moment dat va trebui să se clarifice cum s-au sesizat instituțiile statului român cu privire la această operațiune. Sper că vom clarifica implicarea SPP și SRI în acest dosar”, a mai spus Dragomir.

Întrebat dacă a depus vreo mărturie în acest dosar, Dragomir a spus că nu a dat nicio declarație, doar și-a susținut nevinovăția.

„Doamna Kovesi nu e parte vătămată în acest dosar, e martor. Eu sper că acest dosar va ajunge în fața unui judecător. Lista e una foarte mare și va produce un cutremur în momentul în care va fi făcută publică”, a dezvăluit Dragomir.

Potrivit lui Daniel Dragomir, din decembrie 2016 în acest dosar nu s-a mai făcut nicio activitate.

„Eu nu am nimic de ascuns în acest dosar, mi se pare că altcineva are ceva de ascuns. Dosarul se află într-o fază nepublică, dar ce am spus e că am stat trei luni și jumătate arestat preventiv în acest dosar, apoi două luni și jumătate arestat la domiciuliu. De ce se menține acest semn de întrebare asupra mea când eu spun să mergem să ne judecăm în fața instanței? (...) Mă întreb și eu de ce se întâmplă lucurile astea”, a spus el.

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir este acuzat că a pus la cale spionarea familiei şefei DNA Laura Codruţa Kovesi.

Este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, instigare la fals informatic, în formă continuată şi instigare la violarea secretului corespondenţei.