Fostul consilier al lui Obama pentru industria auto, cercetat pentru corupţie

Autorităţile judiciare din statul New York îl cercetează pentru acte de corupţie pe omul de afaceri Steven Rattner, care a condus grupul de lucru al lui Barack Obama pe tema industriei auto. Cazul nu are legătură cu activitatea lui Rattner în dosarele GM şi Chrysler, în cadrul planului de redresare a industriei auto americane. Rattner este acuzat că a oferită mită pentru a obţine investiţii în valoare de 150 de milioane de dolari pentru un fond de pensii din statul New York, în calitatea de preşedinte al grupului financiar Quadrangle. Autorităţile din New York îi cer cel puţin 26 de milioane de dolari şi doresc să i se interzică să mai desfăşoare activităţi financiare în acest stat. În paralel, chiar în momentul cotării la bursă a companiei General Motors, la redresarea căreia Rattner participase în 2009, în numele administraţiei americane, Autoritatea Bursieră (SEC) a anunţat intentarea unei acţiuni civile în acelaşi caz. În cadrul acordului lui SEC, Rattner a acceptat să ofere 6,2 milioane de dolari şi să nu aibă activităţi în domeniul consultanţei financiare, timp de doi ani. Dar, potrivit secretarului Justiţiei al statului New York (viitorul guvernator) Andrew Cuomo, acest caz demonstrează că Steven Rattner era pregătit că facă totul pentru a pune mâna pe banii din fondul de pensii, inclusiv să ofere mită şi să colecteze fonduri de campanie.