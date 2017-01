Fostul decan al Baroului Constanța, implicat într-un accident

Fostul decan al Baroului Constanța, avocatul Ion Popescu, a fost implicat, joi dimineață, într-un accident rutier petrecut în jurul orei 8.20, în zona Tomis Plus. Potrivit anchetatorilor, un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autovehicul marca Isuzu, se deplasa pe Drumul Național 2 A, dinspre orașul Ovidiu către municipiul Constanța. La scurt timp după ce a trecut de sensul giratoriu din zona Tomis Plus, au stabilit polițiștii, din cauza nepăstrării distanței regulamentare, acesta a lovit din spate un Mercedes la volanul căruia se afla avocatul Ion Popescu. În urma impactului, ambii șoferi au suferit leziuni ușoare. "Două mașini se aflau pe banda 1, nu puteam să le depășesc, așa că a trebuit să încetinesc, așteptând prilejul de a mă înscrie pe banda 2. Atunci am fost lovit din spate de șoferul respectiv. Nu știu ce s-a întâmplat, cum de nu m-a văzut. El a spus că nu-și amintește nimic. Am primit îngrijiri, trebuie să port acum un guler cervical, dar, din fericire, nu am pățit nimic grav", a declarat, pentru "Telegraf", fostul decan al Baroului Constanța. Polițiștii au pornit o anchetă.