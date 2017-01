Fostul deputat Mihai Tânjală, expulzat din Insulele Cayman

Fostul deputat PDSR Mihai Tânjală, condamnat pentru corupţie şi dat în urmărire internaţională prin Interpol, a fost extrădat în România din Insulele Cayman, unde a fost arestat în octombrie, relatează presa locală. Magistratul-şef al Insulelor Cayman, Nova Hall, a anunţat că Tânjală urmează să fie trimis înapoi acasă, în urma hotărârii unui tribunal. Tânjală are la dispoziţie două săptămâni să se adreseze Marii Curţi din Insulele Cayman pentru a cere o ordonanţă/mandat „habeas corpus” (un principiu în baza căruia orice persoană are dreptul să ştie de ce este arestată sau de ce este acuzată, după care poate fi eliberată pe cauţiune şi, ulterior, să compară în faţa unui judecător), în cazul în care consideră că este închis ilegal. Fostul politician şi fondator al fostei unități de informații a Ministerului de Interne UM 0215 (fosta „Doi și-un sfert”) a fost condamnat, în 2011, de Curtea de Apel București, la cinci ani de închisoare cu executare pentru corupţie, dar a fugit din ţară. Potrivit presei, Mihai Tânjală a fugit chiar în ziua în care a fost condamnat şi a stat în SUA din 2011 până în acest an, când a plecat în Insulele Cayman. Autorităţile din Cayman au primit o cerere oficială din partea României pentru extrădarea lui Mihai Tânjală, care a fost arestat în octombrie. Tânjală a stat câteva săptămâni fără a fi detectat în Insulele Cayman, un teritoriu britanic din Marea Caraibelor, şi abia când a vrut să plece în Jamaica a atras atenţia autorităţilor. În timpul unei audieri în instanţă, miercuri, 23 decembrie, ofiţerul de imigraţie Brian Ebanks a declarat că autorităţile jamaicane au verificat datele acestuia şi i-au refuzat intrarea în ţară. Tribunalul a fost informat că Tânjală a depus o cerere de azil politic în Cayman, care a fost respinsă. „Condamnarea pe care am primit-o în România nu este pentru ceva ce am făcut, ci din motive politice”, a afirmat Mihai Tânjală în faţa instanţei, prin intermediul unui translator. El a adăugat că se teme pentru viaţa sa în cazul în care ar reveni în România.

ANCHETĂ În iunie 2011, procurorii DNA Slobozia l-au trimis în judecată pe Mihai Tânjală, pentru că, în 2004, în calitate de administrator al SC ICMUG SA Giurgiu (fosta întreprindere de construcţii şi utilaje grele Giurgiu), societate care este operator economic la care statul era acţionar, a dispus ca două active din patrimoniul societăţii, o clădire administrativă şi un ansamblu de blocuri în construcţie, inclusiv terenul aferent, să fie înstrăinate la valori diminuate faţă de valorile comerciale reale. Activele au fost dobândite la preţuri modice de către firme controlate de către Tânjală şi membrii familiei sale, pentru ca ulterior să fie revândute la preţurile de piaţă. În acest mod, Tânjală a obţinut peste 500.000 de euro, calculaţi la cursul mediu al anului 2004.