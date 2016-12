Fostul director al Institutului Cantacuzino Radu Iordăchel este urmărit penal în dosarul deschis la Parchetul instanţei supreme, privind datoriile acumulate de institut şi sistarea producţiei de vaccin antigripal, potrivit unor surse judiciare. Oficiali din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au declarat că a fost începută urmărirea penală în cazul lui Radu Iordăchel, fără a preciza care sunt faptele de care acesta este acuzat. Potrivit unor surse judiciare, ancheta în acest caz vizează fapte de abuz în serviciu, în legătură cu datoriile acumultate de institut şi sistarea producţiei de vaccin antigripal. Radu Iordăchel a demisionat, în 2 octombrie, de la conducerea Institutului Cantacuzino, după ce Guvernul a aprobat trecerea instituţiei din coordonarea Ministerului Sănătăţii la Ministerul Educaţiei şi în urma protestelor angajaţilor, care au cerut schimbarea acestuia din funcţie. Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, declara atunci că datoriile institutului la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt în jur de 11 milioane de lei. Bănicioiu spunea că pentru datoriile acumulate de Institutul Cantacuzinovor răspunde cei vinovaţi. "Nu sunt organ de anchetă. Noi am făcut toate sesizările tocmai pentru că vrem să răspundă toţi cei vinovaţi. După câte ştiţi bine, este o anchetă penală desfăşurată de Parchet. Este acum, toţi sunt audiaţi, exact cursul normal al unei anchete penale", preciza ministrul. Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) a anunţat Institutul Cantacuzino, la sfârşitul anului 2013, că vaccinul antigripal nu poate fi pus pe piaţă, întrucât au fost descoperite probleme. Totodată, ANM a trimis probe, pentru reverificare, la Agenţia Medicamentului din Franţa, care a comunicat, în 31 ianuarie, că vaccinul nu este conform normelor. Rezultatele au indicat faptul că vaccinul antigripal produs la Institutul Cantacuzino are peste 3.000 de unităţi per mililitru de endotoxine, faţă de sub 100 pentru un produs conform. Ministerul Sănătăţii a desemnat o comisie de experţi care a analizat efectele vaccinului antigripal. Întrucât produsul s-a dovedit neconform, el a rămas în custodia Institutului Cantacuzino. Raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, întocmit după verificările făcute la Cantacuzino din perioada 25 - 27 februarie, arăta că producţia de vaccin antigripal pentru sezonul rece 2013-2014 a început foarte târziu, nefiind suficient timp pentru respectarea adecvată a sistemului de calitate. Verificările la Cantacuzino au mai relevat, potrivit specialiştilor OMS, că institutul nu are un plan de business clar, bugetat, pentru următorii 5-10 ani.