Fostul director Ecoterm Năvodari, trimis în judecată

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a finalizat cercetarea judecătorească şi l-a trimis în judecată, în stare de libertate, pe Mircea Suciu, fostul director general al SC TSP Ecoterm Năvodari, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, caz în care se presupune că funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial. Alături de el vor fi judecaţi Dima Mihal, director economic la aceeaşi societate şi patru administratori ai unor societăţi comerciale, Dinu Apăvăloaei, Gheorghe Iuruc, Stere Mihal şi Gheorghe Gheorghe, acuzaţi de complicitate la abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în forma continuată. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2002-2005, Suciu şi Dima Mihal au acţionat în calitate de şefi ai Ecoterm Năvodari şi au avizat la plată facturi emise în fals de cei patru administratori, facturi ce au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii, iar ulterior, achitate pentru lucrări şi servicii care, în realitate, nu au fost executate. În acest fel, SC TSP Ecoterm SA Năvodari a fost prejudiciată cu suma de 2.166.324,79 lei. Procurorii anticorupţie mai spun că, în aceeaşi perioadă, Dinu Apăvăloaei, asociat şi administrator la SC Adems SRL Paşcani, Gheorghe Iuruc, asociat şi administrator la SC Geserom Internaţional SRL, Stere Mihal, asociat şi administrator la SC Stemirom SRL, Gheorghe Gheorghe, asociat şi administrator la SC GNP Industrial Serv SRL au emis în fals facturi fiscale în care au atestat, în mod nereal, că au efectuat lucrări şi servicii către SC TSP Ecoterm SA, fapt care i-a ajutat pe Mircea Suciu Mircea şi Dima Mihal să facă plăţi nejustificate şi neîntemeiate către societăţile administrate de cei patru patroni. Dosarul a fost trimis spre soluţionare la Judecătoria Constanţa, care va stabili primul termen de judecată. Întrucât Ecoterm SA Năvodari este societate pe acţiuni al cărei acţionar unic este Consiliul Local Năvodari, am solicitat un punct de vedere primarului din Năvodari, Nicolae Matei, care ne-a declarat că fapta lui Suciu are şi în prezent repercusiuni asupra oraşului. „Încă avem datorii la CET de peste 280 miliarde de lei vechi din cauza proastei administrări a Ecoterm în acea perioadă şi locuitorii riscă să rămână fără apă caldă şi căldură din acest motiv!”, a declarat Nicolae Matei. Despre dosarul în care Mircea Suciu este acuzat de abuz în serviciu, Nicolae Matei spune că acesta a stat prea mult pe masa procurorilor şi este posibil ca, odată ajuns la instanţă, judecătorii să constate că faptele s-au prescris. „Eu, personal, cred că Mircea Suciu este vinovat, însă numai instanţa poate decide dacă el va plăti sau nu pentru ceea ce a făcut!”, a adăugat primarul Matei, susţinând că paguba constatată de Consiliul Local Năvodari este, de fapt, de 63 miliarde de lei vechi. Am încercat să aflăm un punct de vedere şi de la Mircea Suciu, însă nu am reuşit să-l contactăm.