Fostul edil din Ciobanu, trimis din nou în judecată

Ioan Suciu, fostul primar al comunei Ciobanu, a intrat din nou în colimatorul oamenilor legii. Cunoscut pentru problemele sale cu legea, după ce a fost condamnat la un an și trei luni de închisoare cu suspendare pentru fals și favorizarea infractorului, Suciu a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Acuzațiile i se trag de la un conflict mai vechi cu cel care a concesionat Balta Hazarlâc din Ciobanu, Iulian Done. Încă din 2008, Suciu și Done au fost în război. În timp ce Suciu susține că Done a preluat abuziv o parte din terenul localității, din apropierea Bălții Hazarlâc, concesionarul l-a acuzat pe primar că i-a distrus abuziv mai multe proprietăți. Alături de fostul primar Ioan Suciu au fost trimise în judecată alte șase persoane.