Fostul episcop de Huşi va lucra pentru o mănăstire şi va primi bani în funcţie de munca prestată

20:42:59 / 21 August 2017

De pilda ...

Pidosnicul poate fi platit chiar la metri ! Liniari ... Metri de ciocane si de limbi date , ca , vorba lui Banescu , berbecul se pricepe si la limbi , nu numai la ciocane ... Problema , este de fapt a berbecilor din sinod si chiar a celor din BOR . Ce faceti cu preotii care au luat parohii , participand la ciocaneli , chit ca au ramas cracanati , dupa aceste intalniri ? Cum rezolvati problema celor multi preoti care au fost avansati in functii bisericesti : diaconi , arhimandriti , protopopi , stareti etc. , dupa ce l-au santajat temeinic , pravoslavnic , eficient pe Onanila asta , timp de mai multi ani ? Ce faceti si cu ceilalti ,,prea-inalti'' si ,,prea-sfintiti'' , de la patriarhie si din tara , care sunt in aceeasi situatie , activi sau pasivi , dar iubitori de ciocane si de carnitza tanara si de asemenea ,,familii'' , mai putin traditionale pentru mireni , dar puternic de traditionale , chiar preferate , pentru clerul ortodox ? Ce faceti cu manastirile care sunt lupanare ordinare , cu ,,frati parinti'' care se bat in adevarate ciocaniade , care e mai rezistent in scula , sau in rozeta si care face performanta ?