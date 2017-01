Fostul judecător Stan Mustață, condamnat definitiv la 8 ani și jumătate de închisoare

13:05:26 / 12 Mai 2016

NU ESTE SUFICIENT

TOTI dar absolut TOTI cu condamnare TREBUIE si acest TREBUIE sa fie un imperativ, sa piarda definitiv si irevocabil PENSIILE SPECIALE a se citi alea nesimtite. Acest lucru sa se aplice obligatoriu si la OAMENII POLITICI (primar, presedinte consiliu local, judetean, prefect, deputati, senatori , ministrii etc) Atunci da ! poti sa spui "O ce veste minunata" pana atunci .....vei suporta aceleasi umilinte. Ete ca se poate ....si cu condamnare sa am pensie de 8.000 lei/lunar. iar tie cu 1.000 care nu ai furat in viata ta si ai muncit cinstit cate 40 de ani, nu am decat sa te privesc cu ......mare mila, de idiot ce-ai fost.