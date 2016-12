08:41:51 / 29 Aprilie 2015

Partidele c..lui .

Cand accepti ca unul de la PMP sa-ti intre in organizatie,nu mai esti nici tu demn de luat in seama.Uite asa se disimuleaza adunaturile care in final ajung sa dirijeze tara prost,cum din pacate ne-am obisnuit usor. Beinur si cacatul alalalt,tot tigan cand intra in UNPR ? La asa valoare ,asa membrii.