Fostul lider CNSLR urmează să fie trimis în judecată

Procurorii DNA au finalizat urmărirea penală în dosarul lui Marius Petcu, astfel că acesta poate fi trimis în judecată, a declarat un avocat al sindicalistului, ieri, la instanţa supremă, unde s-a judecat o contestaţie împotriva respingerii unei cereri de eliberare provizorie a acestuia. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dezbătut, ieri, contestaţia lui Marius Petcu împotriva deciziei prin care Curtea de Apel Bucureşti a respins ca neîntemeiată o cerere de eliberare provizorie sub control judiciar făcută de avocaţii acestuia. În timpul dezbaterilor, unul dintre avocaţii lui Petcu a spus că urmărirea penală în cazul clientului său a fost finalizată, că procurorii anticorupţie i-au prezentat acestuia materialul de urmărire penală şi că urmează să fie deferit justiţiei. Avocatul a menţionat că dosarul conţine declaraţiile a şapte martori, expertiza vilei din Predal, despre care se presupune că ar fi fost cumpărată la un preţ subevaluat, cu titlul de mită, precum şi interceptări telefonice. Referitor la expertiza întocmită în acest dosar avocatul a precizat că valoarea vilei constatată de către expert nu ar fi cu mult mai mare faţă de suma regăsită în contractul de preluare a vilei. În acest context, avocaţii au arătat că în raport de toate aceste aspecte, cât şi de persoana lui Marius Petcu, acesta ar putea fi eliberat sub control judiciar, astfel încât să poată să fie alături de familia sa de sărbători. În replică, procurorul anticorupţie prezent la proces s-a opus, arătând că eliberarea într-un timp atât de scurt este inoportună, precizând că nu a trecut nici mai bine de o lună de la prinderea în flagrant delict a sindicalistului în timp ce primea 40.000 de euro mită. Procurorul a cerut menţinerea arestului şi respingerea cererii avocaţilor lui Petcu. În ultimul cuvânt în faţa instanţei, sindicalistul a susţinut că nu va crea niciun fel de problemă procurorilor în cazul în care va fi eliberat şi că îşi doreşte să petreacă sărbătorile pascale alături de familie şi de prieteni. Instanţa supremă a rămas în pronunţare cu privire la cererea de eliberare a lui Marius Petcu. Curtea de Apel Bucureşti a arătat în motivarea deciziei prin care a respins cererea de eliberare provizorie sub control judiciar, făcută de apărătorii liderului sindical Marius Petcu, că \"faptele presupus comise de inculpat sunt fapte de corupţie, fenomen infracţional cu un grad sporit de pericol social, realitate ce determină imperativul adoptării de măsuri în consecinţă\". \"Acest element, ca şi celelalte criterii generale amintite trebuie analizate cumulativ, întrucât ele se intercondiţionează reciproc, fără a da o pondere mai mare aspectelor care conturează personalitatea inculpatului sau, dimpotrivă, celor care caracterizează faptele presupus săvârşite\", a mai notat Curtea în decizia sa. Judecătorul a invocat jurisprudenţa Curţii Europene de la Strasbourg, care a constatat că anumite infracţiuni prin gravitatea lor particulară şi prin reacţia publicului pot determina o stare de pericol pentru comunitate, justificând astfel starea de arest preventiv, cel puţin pentru o anumită perioadă de timp, mai arată CAB, care notează că \"din altă perspectivă, datele personale ale inculpatului constituie dovada unei reprezentări clare din partea acestuia a caracterului faptelor sale\".

Curtea de Apel Bucureşti a judecat, în 12 aprilie, o cerere de eliberare provizorie sub control judiciar făcută de avocaţii sindicalistului Marius Petcu, solicitare respinsă ca fiind lipsită de temei juridic. În 24 martie, Marius Petcu a fost prins luând mită 40.000 de euro, o parte din banii ceruţi omului de afaceri Petre Scrieciu pentru ca firma acestuia să execute lucrările la un centru pentru sindicate din Snagov.