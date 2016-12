Fostul mare arbitru Nicolae Rainea a decedat

Fostul arbitru FIFA Nicolae Rainea a decedat ieri, la vârsta de 81 de ani. Rainea a fost cel mai titrat arbitru român de fotbal: a condus 400 de meciuri în prima ligă, a arbitrat 115 meciuri internaţionale și a participat la trei ediţii ale Campionatului Mondial. Născut pe 19 noiembrie 1933, la Brăila, şi-a început cariera ca fotbalist, evoluând pentru Laminorul Brăila, Metalul Piatra Neamţ şi Constructorul Bârlad. A devenit arbitru în 1959, iar după trei ani a promovat în lotul divizionar. A debutat în Liga 1 în 1965, iar după două sezoane a primit ecusonul FIFA. După ce s-a retras din arbitraj, în 1984, a fost observator şi apoi preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Galaţi. De asemenea, Nicolae Rainea a fost membru şi preşedinte onorific al Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Rainea a decedat din cauza unor complicaţii pulmonare şi cardiace severe, pe fondul unor afecţiuni cronice mai vechi, potrivit reprezentanţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă din Galaţi, unde acesta era internat de câteva zile. „Regret nespus trecerea în nefiinţă a omului, marelui arbitru şi consilierului local Nicolae Rainea. Este extrem de greu să vorbeşti de domnul Rainea la trecut, pentru că viaţa, extraordinara sa carieră în sport şi activitatea în administraţie păreau să îl facă nemuritor. Se cuvine să îi mulţumim încă o dată lui Nicolae Rainea pentru tot ce a făcut pentru Galaţi şi pentru România. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, se arată în mesajul de condoleanţe transmis de primarul municipiului Galaţi, Marius Stan.

„Din păcate, oamenii buni dispar. A fost unul dintre cei mai reprezentativi oameni ai fotbalului românesc. A participat activ la dezvoltarea fotbalului, atât în Bârlad, că era de acolo, cât și în Galaţi şi în România în general. Mai apoi a fost apreciat şi de FIFA şi de UEFA, participând la campionate europene şi mondiale, finală de cupă europeană. Din punctul meu de vedere, a fost cel mai mare arbitru din România. Foarte mulţi se referă la câteva nume, la Andrei Rădulescu, George N. Gherghe, Rainea, Igna. Sunt câteva nume. Sunt oameni care au reprezentat exemple pentru generaţii de arbitri de după”, a declarat fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu. Acesta l-a avut arbitru pe Rainea în perioada în care evolua ca jucător, spunând că el impunea respect fotbaliştilor: „L-am avut ca arbitru şi în perioada mea ca jucător. Era un tip care vorbea cu jucătorii, exact ceea ce se practică acum. Explica jucătorului de ce şi pentru ce. Nu aveai altceva de făcut decât să pui capul în pământ şi să pleci mai departe. Era apreciat, respectat”.

„Am aflat primul despre ce s-a întâmplat cu nea Nicu, Dumnezeu să îl ierte. Mi-e greu să vorbesc, pentru că am fost foarte apropiaţi. A murit cel mai înalt vârf al arbitrajului românesc, care nu va fi niciodată egalat. A fost un om extraordinar, un om cum rar îi va mai fi dat României să aibă, cu atât mai puţin arbitrajului românesc. Regret enorm, orice aş spune în momentele acestea ar fi în plus”, a spus fostul arbitru FIFA Adrian Porumboiu.

„Rainea a fost un arbitru excepţional. Eu am debutat în arbitraj făcându-i linie lui Nicolae Rainea. Îmi aduc aminte că am avut un incident atunci cu un preşedinte de club şi el mi-a luat apărarea. Am fost foarte mândru de treaba asta, pentru că era mult mai uşor să arunci un tânăr arbitru în gura leilor decât să te iei de un preşedinte de club. Dar el avea o forţă extraordinară. El a fost pentru noi mai sus. Întotdeauna ne-am uitat la cei care erau mai sus ca noi, la Rainea, Igna, o generaţie de arbitri foarte bună. Am avut o relaţie foarte bună, mă suna de fiecare dată de ziua mea, îmi ura „La mulţi ani“, şi îmi spunea că nu o să uite niciodată că e ziua mea. Eu l-am respectat foarte mult. Cu siguranţă a fost un model pentru toţi arbitrii români. Dacă nici cei mai buni arbitri, cei care fac performanţă, nu pot fi modele, cine să fie?”, a afirmat un alt fost mare arbitru român, Ion Crăciunescu.

GUVERNUL A TRANSMIS CONDOLEANŢE FAMILIEI

Guvernul a transmis condoleanţe familiei fostului arbitru Nicolae Rainea, arătând că România a pierdut o mare valoare din domeniul sportiv. „Guvernul României transmite sincere condoleanţe familiei lui Nicolae Rainea, exprimându-şi regretul profund faţă de trecerea în nefiinţă a fostului arbitru internaţional. România a pierdut o mare valoare, o personalitate din domeniul sportiv cu o carieră profesională unică, ţinând cont că domnul Nicolae Rainea a fost unul dintre puţinii arbitri la nivel mondial care au arbitrat la trei campionate mondiale consecutive, precum şi la turnee europene de cel mai înalt nivel”, se arată în comunicatul Guvernului.