Fostul membru Navy SEALs care afirmă că l-a ucis pe Osama ben Laden, vizat de o anchetă

Departamentul american al Apărării a deschis o anchetă împotriva unui fost membru al trupelor de elită Navy SEALs care a declarat în mod public că el este cel care l-a ucis pe Osama ben Laden în 2011, a anunţat un purtător de cuvânt al Marinei americane, relatează AFP. "Serviciul de anchetă criminalistică al Marinei (NCIS) a fost sesizat în legătură cu acuzaţii potrivit cărora (Robert) O'Neill ar putea să fi dezvăluit informaţii clasificate unor persoane care nu sunt autorizate să primească asemenea informaţii", a declarat căpitanul de fregată Ryan Perry. "Ca atare, NCIS a lansat o anchetă pentru a stabili realitatea acestor acuzaţii", a adăugat acest purtător de cuvânt al US Navy. Robert O'Neill, în vârstă de 38 de ani, a declarat la începutul lui noiembrie pentru ziarul The Washington Post (WP) că el este cel care l-a ucis - cu un glonţ în cap - pe liderul reţelei teroriste Al-Qaida, pe 2 mai 2011, într-un raid în Pakistan. Fostul militar de elită a declarat pentru cotidian că a decis să-şi dezvăluie numele după o scurgere de informaţii orcehstrată de către SOFREP, un site al unor foşti membri SEALs. Această scurgere de informaţii era menită să o ia înaintea postului american Fox News, care difuza, câteva zile mai târziu, un documentar în care O'Neill se deconspira. Navy SEALs sunt obligaţi să păstreze cel mai strict secret despre misiunile lor. Alt membru al unităţii de elită care a efectuat raidul la Abbottabad, Matt Bissonnette, şi-a atras inamici publicând sub pseudonim, în mai 2012, o carte de memorii pe care nu a supus-o în prealabil aprobării Pentagonului.