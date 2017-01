Fostul ministru de Finanţe, Daniel Dăianu, acţionar la o firmă care va gestiona fonduri mutuale

Fostul minstru al Finanţelor Daniel Dăianu a cumpărat, în luna aprilie, un pachet de acţiuni reprezentînd 7% din capitalul social al SAI Investica Asset Management, operaţiune motivată de potenţialul ridicat de dezvoltare al industriei fondurilor mutuale în următorii ani. "Industria locală a fondurilor mutuale are un potenţial ridicat de dezvoltare în următorii ani. Gradul de intermediere financiară se află la un stadiu rudimentar în România şi, astfel de societăţi, cum sînt cele care admnistrează fonduri mutuale, au potenţial de creştere", a declarat, vineri, Daniel Dăianu. El a menţionat că a plătit aprox. 10.000 de euro pe acţiuni. Societatea de Admnistrare a Investiţiilor (SAI) Investica Asset Management a fost înfiinţată în decembrie 2005, printre membrii fondatori numărîndu-se fiul senatorului Verestoy Attila, care deţine, în prezent, 78% din acţiuni. Anterior, participaţia acestuia era de 80%. Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial, actuala structură a acţionariatului firmei îi include, alături de Attila A. Verestoy - 78% şi Daniel Dăianu - 7%, pe Bogdan George Iliescu, Mircea Iulian Rusu şi Leonard Mirel Vişan, fiecare cu cîte 5% din capitaul social. Societatea are un capital social de 520.000 de lei, rămas nemodificat de la înfiinţare. "Nu mă voi implica în managementul executiv al societăţii, dar ca acţionar voi fi atent la performanţele Investica şi, în caz că evoluţia va fi una negativă, voi decide în consecinţă. Pe de altă parte, am încredere în echipa managerială condusă de Leonard Mirel Vişan. Sînt tineri, bine şcoliţi şi dacă vor acţiona transparent şi performant, viitorul le aparţine", a spus Dăianu.

Managementul Investica Asset şi-a propus ca, pînă la finele acestui an, să administreze două fonduri de investiţii, cu un nivel al activelor de 20 milioane de lei. "Sîntem în perioada de subscriere la Infinity, un fond de investiţii închis. Sperăm să atragem de la investitori, pînă la 31 iulie, aprox. 1-1,5 milioane de euro. În luna septembrie, vom depune documentaţia la CNVM pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru al doilea fond, care fi unul deschis şi orientat către piaţa de capital", a declarat Leonard Vişan, directorul general al SAI Investica Asset Management. El a adugat că societatea administrează conturi individuale de investiţii cu active de opt milioane de lei. Potrivit datelor Uniunii Naţionale a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC), nivelul activelor administrate de SAI se ridică la 660,338 milioane de lei, la finele lunii iunie. În număr de 31, fondurile deschide de investiţii aveau active de 472,15 milioane de lei. Pe ansamblul pieţei, SAI gestionează activele a 34 de fonduri de investiţii. Administratorii fondurilor mutuale anticipează pentru 2006 ca activele să atingă sau chiar să depăşească 200 milioane de euro, comparativ cu 110 milioane de euro în decembrie 2005.