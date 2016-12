Fostul preot a omorât-o pe adolescenta de 15 ani într-un moment de nebunie

Continuă ancheta în cazul crimei din Mamaia. Anchetatorii au aflat că adolescenta de 15 ani, găsită moartă într-un bloc din stațiunea amintită, plecase de acasă de un an şi jumătate, deoarece se certa foarte des cu mama ei, care are probleme psihice. Ea se mutase într-un bloc din Mamaia, unde unchiul ei îi închiriase un apartament. În acea locuință, copila se prostitua. Din cercetările oamenilor legii de până acum reiese că fata le cerea clienților 200 lei pe oră. De asemenea, la percheziția imobiliară, polițiștii au găsit 20.000 de lei. Suspectul crimei, fostul preot Laurențiu Constantin Aspru, de 37 de ani, este audiat de câteva ore bune de procurori. Aşa au aflat oamenii legii că cei doi s-au certat din cauză că bărbatul îşi depăşise timpul pentru care plătise şi a refuzat să-i mai dea bani în plus adolescentei. El a susţinut în faţa anchetatorilor că a omorât-o într-un moment de nebunie. Fostul preot este însurat şi este la rândul său tatăl unei fete de 15 ani. El le-a spus oamenilor legii că nu ştia că adolescenta avea 15 ani, deoarece fata îl minţise în privinţa vârstei.