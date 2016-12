Fostul preot acuzat de crimă, arestat preventiv

Tribunalul Constanța a admis, duminică, propunerea procurorilor de a-l încarcera pe principalul suspect în cazul crimei comise, în Sâmbăta Mare, într-un apartament din stațiunea Mamaia. Magistrații au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Laurenţiu Constantin Aspru, de 37 de ani, din Bistriţa-Năsăud, sub acuzația de omor, hotărârea nefiind, însă, definitivă. Amintim că suspectul este bănuit că a asasinat o adolescentă în vârstă de 15 ani, din Năvodari, după ce a întreținut relații sexuale cu ea, contra cost. Potrivit anchetatorilor, Laurenţiu Constantin Aspru este un fost slujitor al Bisericii, care-şi dăduse demisia din parohie în decembrie anul trecut şi care, ironia sorţii, este tatăl unei fete în vârstă de… 15 ani. Oamenii legii spun că individul le-a povestit că a cunoscut-o pe Ramona, victima sa, în urmă cu doar câteva săptămâni, pe un site matrimonial de escorte. A ştiut de la început că tânăra este prostituată în Constanţa şi a decis să vină în oraşul de la malul mării pentru a o întâlni. Vineri dimineaţă, fostul preot a închiriat o maşină din Cluj şi a plecat spre Constanţa, unde a ajuns seara târziu. După ce a sunat-o pe Ramona, a mers la apartamentul din Mamaia în care tânăra locuia şi a întreţinut relaţii sexuale cu aceasta.

DECLARAȚIE ȘOCANTĂ Ce s-a întâmplat în jurul orei 2.00, când a avut loc crima, nimeni nu ştie cu exactitate. Se pare că cei doi nu s-au înţeles în privinţa banilor pe care bărbatul trebuia să-i plătească pentru serviciile sexuale prestate. De asemenea, surse judiciare spun că individul s-ar fi enervat cumplit în clipa în care victima i-ar fi zis că are 15 ani şi că l-ar putea reclama că a întreţinut raporturi sexuale cu o minoră. „Am luat-o pur şi simplu în braţe şi am strâns-o la piept. Nu a opus rezistenţă. Mâinile mi-au ajuns de pe spatele ei pe gâtul ei şi am strâns-o până când a leşinat. Am întins-o pe pat, apoi am luat un cablu electric de la un fier de călcat, l-am înfăşurat de patru ori în jurul gâtului fetei şi am sugrumat-o”, a declarat Laurențiu Constantin Aspru în fața procurorilor. Alarma a fost dată, în jurul orei 10.00, chiar de fostul preot, care a sunat la 112 şi a anunţat că o femeie a fost strangulată într-un apartament din blocul Arlechin nr. 40, situat în staţiunea Mamaia. Anchetatorii au pornit imediat ancheta şi, după ce au identificat numărul de telefon mobil al persoanei care a sunat la 112 şi locaţia, au reuşit să dea de urma suspectului. O oră mai târziu, Laurenţiu Constantin Aspru a fost găsit de oamenii legii într-un autoturism marca Volvo, înmatriculat în Cluj, parcat pe bulevardul Mamaia, la ieşirea din staţiune. Bărbatul nu a opus rezistenţă şi a recunoscut pe loc faptul că el este criminalul.