Fostul preot de la Cotu Văii, judecat în lipsă pentru înşelăciune

Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa a finalizat ancheta şi l-a trimis în judecată, în lipsă, pe Valentin Petrea, fostul preot de la Cotu Văii, acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Alături de el va fi judecată, în libertate, Denisa Iuliana Brătan, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Actul de inculpare spune că cercetările penale au demarat ca urmare a sesizării din oficiu a lucrătorilor din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia, din 10 februarie 2006, care au pornit de la un articol publicat în presa locală. Anchetatorii au reţinut că, în cursul anului 2004, Valentin Petrea, preot al Parohiei Cotu Văii, a determinat mai multe persoane domiciliate în această localitate să-i încredinţeze buletinele de identitate şi să accepte semnarea în calitate de giranţi a unor contracte de credit pentru nevoi personale, încheiate de către preot în nume propriu, cu diferite instituţii bancare şi de credit, în realitate, persoanele respective semnînd contractele de credit în calitate de titulare ale împrumuturilor. Totodată s-a reţinut şi faptul că, în vederea obţinerii acestor credite, în cuantum de peste 200.000 euro, au fost folosite numeroase înscrisuri false, respectiv cărţi de muncă şi adeverinţe de salariu contrafăcute de contabila parohiei din Cotu Văii, Denisa Iuliana Brătan. Actele falsificate atestau că titularii creditelor ar fi angajaţi ai acestei instituţii clericale şi că ar avea venituri salariale foarte mari. Pe de altă parte, pe 7 februarie 2006, reprezentanţii CEC - Sucursala Judeţeană Constanţa au formulat numeroase plîngeri penale, prin care au solicitat efectuarea de cercetări cu privire la săvîrşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals în declaraţii împotriva celor doi şi a persoanelor de care aceştia s-au folosit ca să obţină creditele. Ulterior, şi celelalte bănci înşelate au formulat plîngeri penale împotriva tuturor persoanelor care au luat bani cu împrumut. Procurorii au decis neînceperea urmăririi penale pentru cei care au fost păcăliţi de Petrea şi Brătan. Pe 15 februarie 2006, 15 enoriaşi din Parohia Cotu Văii au formulat o plîngere penală împotriva preotului şi contabilei, în care au susţinut că, în perioada decembrie 2004 - iulie 2005, la solicitarea lui Petrea, care se bucura de respectul şi încrederea întregii comunităţi, au acceptat să semneze, în calitate de giranţi, după cum li se spusese, mai multe contracte de credit, sumele de bani astfel obţinute fiind însuşite integral de către preot şi urmînd a fi folosite, potrivit susţinerilor sale, în vederea renovării bisericii şi dotării acesteia cu obiecte de cult valoroase. În toamna lui 2005, ca urmare a primirii la domiciliu a unor notificări emise de instituţiile bancare, prin care erau somaţi să achite diferite sume de bani remise cu titlu de împrumut, enoriaşii i-au solicitat explicaţii preotului, acesta asigurîndu-i că este vorba despre o simplă neînţelegere şi că va achita personal toate ratele restante ale creditelor. În acest sens, însoţit de cîţiva enoriaşi, Petrea a mers pe 28 noiembrie 2005 la sediul CEC Constanţa, unde a redactat olograf un angajament de plată, prin care se obliga să achite integral, pînă la data de 1martie 2006, creditele obţinute de la această instituţie atît pe numele lui, cît şi pe ale enoriaşilor. În luna ianuarie 2006, Petrea a luat toţi banii şi numeroase obiecte de cult din biserică şi a fugit în Italia, abandonîndu-şi soţia şi cei doi copii. Procurorii au mai stabilit că Petrea şi Brătan au profitat şi de propriile rude, pe care le-au păcălit să semneze documentele prezentate şi au luat credite în numele lor. Tribunalul Constanţa urmează să stabilească data primului termen de judecată.

