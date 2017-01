Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, reţinut de procurori

Aristotel Căncescu a fost reţinut, miercuri, pentru 24 de ore de procurorii DNA sub acuzaţiile de luare de mită şi abuz în serviciu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov urmând a fi prezentat joi Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă.

Aristotel Căncescu, la data faptelor președinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al filialei județene a unui partid politic, este acuzat de procurorii DNA de luare de mită (3 fapte) şi abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată. Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov va fi prezentat joi Tribunalului Brașov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În acelaşi dosar, procurorii anticorupție l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pe Claudiu Coman, la data faptelor consilier județean, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la luare de mită şi instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.

Totodată, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Emil Cirică, la data faptei director al Direcției investiții, urbanism și amenajarea teritoriului, pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, Petru Ispas, la data faptei administrator public al județului Brașov, pentru de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, Aurelia Popescu, la data faptei director economic executiv în cadrul Consiliului Județean Brașov, pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, Răzvan Iosif, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

"În contextul campaniei electorale din anul 2012, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al filialei județene a unui partid politic, a pretins de la trei persoane bani și alte foloase, constând în suma totală de 105.000 lei și angajarea unor anumite persoane în cadrul Agenției Județene de Dezvoltare Durabilă, pentru ca în schimb să îi pună pe cei trei pe poziții sigur eligibile pe lista de candidați pentru Consiliul Județean Brașov. Una dintre cele trei persoane este și inculpatul Coman Claudiu care, la acea vreme, era șef de campanie electorală și consilier județean. În această calitate, inculpatul Coman Claudiu a primit de la una dintre viitoarele candidate la funcția de consilier județean, în biroul său din cadrul CJ Brașov, suma de 50.000 leiŢ, potrivit DNA.

Banii respectivi au fost predați casieriei partidului, fără documente, fiind utilizați pentru materiale electorale, consecința fiind alegerea celor trei persoane în funcția de consilier județean.

"În aceleași circumstanțe, în perioada 2012-2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, cu încălcarea prevederilor legale și la cererea inculpatului Coman Claudiu, a dat dispoziții pentru întocmirea formală a cinci referate pe care ulterior le-a aprobat. Referatele respective au fost semnate în prealabil și de suspecții Cirică Cristian Emil, Popescu Aurelia și Ispas Radu Petru. Prin intermediul acestor documente, inculpatul a justificat trei dispoziții pe care le-a dat ulterior și inițierea și adoptarea unor hotărâri pentru alocarea unor sume de bani din fondul de rezervă al consiliului.

Astfel, sub pretextul achiziției de softuri educaționale/servicii, a fost aprobată suma de 675.000 lei. Ulterior, Claudiu Coman a cerut unui num[r de 15 primari din județ (de aceeași orientare politică) să formuleze cereri prin care să solicite alocarea de sume de bani din fondul de rezervă pentru achiziția de softuri educaționale, lucru pe care aceștia din urmă l-au și făcut.

"După formularea acestor cereri, între societatea administrată în fapt de suspectul Iosif Razvan și primăriile respective sau direct cu școlile din aceste localități, au fost încheiate contracte pentru furnizarea de cursuri, în speță tutoriale Windows, Word, Excel, Power Point, navigare internet, sub forma unor pachete cu CD-uri, a căror valoare a totalizat suma de 675.000 de lei. În unele cazuri au fost încheiate contracte fără ca unitățile de învățământ sau primările să dețină calculatoare și, în plus, softurile vândute nu erau licențiate sau avizate de Ministerul Educației ca fiind corespunzătoare programei de învățământ pentru ciclul gimnazial. Ulterior, societatea furnizoare a softurilor, după scăderea cheltuielilor făcute (aproximativ 10.000 lei pentru fiecare contract, plus diverse comisioane), a retras restul de bani în numerar, în mai multe tranșe", susţin procurorii.

Banii au fost apoi remiși lui Claudiu Coman. Acesta a folosit 86.000 de lei pentru a-și asigura locul pe o poziție sigur eligibilă pe lista candidaților pentru Consiliul Județean Brașov.