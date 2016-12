Fostul preşedinte al Tribunalului Constanţa, anchetat de CSM

Preşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecătorul Nicolae Stanciu, a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la anumite abateri disciplinare săvîrşite de judecătorul Doina Drăguinea, fostul preşedinte al Tribunalului Constanţa, în prezent judecător al acestei instanţe. „Vă sesizăm în conformitate cu dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 317/2004, pentru efectuarea de verificări de către inspectorii din cadrul Serviciului de Inspecţie Judiciară pentru Judecători al CSM, a dnei. judecător Doina Drăguinea, pentru săvîrşirea abaterii disciplinare prev. de art. 99, lit. i, din Legea nr. 303/2004 (efectuarea cu întîrziere a lucrărilor, din motive imputabile)”, se arată în adresa înaintată de judecătorul Stanciu către CSM. Doina Drăguinea este acuzată că, din 2006 şi pînă în prezent, a ascuns faptul că are „redactări restante, trimiţînd Curţii de Apel Constanţa o situaţie distorsionată în ceea ce priveşte situaţuia redactărilor”. Concret, Drăguinea a finalizat peste 25 de dosare penale, pe care nu le-a motivat la timp, unele dintre ele ajungînd la instanţa superioară după doi-trei ani de la finalizare şi de la formularea apelurilor sau recursurilor de părţile implicate în procese. „Deşi în cursul lunii august 2009 i s-a atras atenţia asupra acestui fapt, pînă în prezent, judecătorul nu are toate redactările restante efectuate”, se precizează în sesizarea către CSM. Tribunalul Constanţa a anchetat situaţia dosarelor pe care Doina Drăguinea le avea de redactat şi a constatat că magistratul a minţit atunci cînd a dat rapoartele lunare la Ministerul Justiţiei cu privire la redactarea motivărilor cauzelor, omiţînd să prezinte situaţia reală a dosarelor personale. „Doina Drăguinea a îndeplinit funcţia de preşedinte al Tribunalului Constanţa pînă pe data de 1 mai 2009, ea nemaifiind propusă de preşedintele Curţii de Apel Constanţa pentru un nou mandat. În locul ei a fost delegat judecătorul Vasile Cosac-Cărbune, la propunerea conducerii Curţii de Apel Constanţa”, a declarat purtătorul de cuvînt al Curţii de Apel Constanţa judecător Zoiţa Frangu. Situaţia judecătoarei Drăguinea a fost raportată instanţei superioare, însă magistratul nu s-a conformat indicaţiilor de a aduce la zi redactarea sentinţelor penale restante. Întrucît Doina Drăguinea se află în concediu medical şi nu am putut să o contactăm pentru a-i lua un punct de vedere cu privire la sesizarea CSM, am vorbit cu judecătorul Ciprian Coadă, purtătorul de cuvînt al Tribunalului Constanţa. „Doina Drăguinea a motivat că nu a avut timp pentru a redacta la timp soluţiile în dosarele penale soluţionate întrucît era, în acelaşi timp, şi preşedintele Tribunalului, iar activitatea managerială a împiedicat-o să se ocupe de toate dosarele pe care le avea de rezolvat. În plus a fost şi de multe ori în concediu medical deoarece are probleme de sănătate!”, a declarat judecătorul Ciprian Coadă. Precizăm că Doina Drăguinea şi-a anunţat intenţia de a participa iar la concursul de numire în funcţia de preşedinte al Tribunalului Constanţa, după ce, la primul examen pentru promovarea în funcţia de conducere, susţinut în perioada aprilie - iunie 2009, a obţinut media 5,84.