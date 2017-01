Fostul preşedinte al Tribunalului Constanţa, exclus din magistratură

DECIZIE ASPRĂ. După şase luni de anchetă, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat sentinţa în cazul fostului preşedinte al Tribunalului Constanţa, judecător Doina Drăguinea, acuzată de grave abateri disciplinare. „Secţia pentru Judecători a CSM a decis, în şedinţa de azi (ieri – n.r.), excluderea din magistratură a judecătorului constănţean Doina Drăguinea. Hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs în 15 zile din momentul în care i se va comunica decizia, iar până la judecarea recursului de către completul de nouă judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Doina Drăguinea va fi suspendată din funcţie”, a declarat purtătorul de cuvânt al CSM, judecător Cecilia Morariu. „La începutul acestei luni, Doina Drăguinea a obţinut transferul la Tribunalul Bucureşti, CSM aprobându-i cererea începând cu data de 15 iunie”, a declarat actualul preşedinte al Tribunalului Constanţa, judecător Vasile Cosac-Cărbune. Dacă decizia de excludere din magistratură rămâne definitivă, Doina Drăguinea nu va mai avea ocazia de a lucra la instanţa din Capitală. Reamintim că magistratul constănţean a fost „dat pe mâna” CSM de preşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Nicolae Stanciu, în luna octombrie a anului trecut, care a cerut anchetarea fostului şef al Tribunalului Constanţa pentru abateri disciplinare. „Vă sesizăm în conformitate cu dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 317/2004, pentru efectuarea de verificări de către inspectorii din cadrul Serviciului de Inspecţie Judiciară pentru Judecători al CSM, a judecătorului Doina Drăguinea, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prev. de art. 99, lit. i, din Legea nr. 303/2004 (efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile)”, se arăta, anul trecut, în adresa înaintată de judecătorul Stanciu către CSM. Doina Drăguinea a fost acuzată că, din 2006 şi până la sfârşitul lunii octombrie 2009, a ascuns faptul că are „redactări restante, trimiţând Curţii de Apel Constanţa o situaţie distorsionată în ceea ce priveşte aceste redactări”.

A MINŢIT CĂ ŞI-A FĂCUT TREABA. Drăguinea a finalizat peste 25 de dosare penale, pe care nu le-a motivat la timp, unele dintre ele ajungând la instanţa superioară după doi-trei ani de la finalizare şi de la formularea apelurilor sau recursurilor de părţile implicate în procese. Deşi în cursul lunii august 2009 i s-a atras atenţia asupra acestui fapt, judecătorul nu a rezolvat problema, ceea ce a dus la demararea unei anchete interne, care a scos la iveală faptul că Drăguinea a minţit atunci când a dat rapoartele lunare la Ministerul Justiţiei cu privire la redactarea motivărilor cauzelor, omiţând să prezinte situaţia reală a dosarelor personale. Procesul de la CSM a durat mai bine de jumătate de an, timp în care magistratul constănţean a cerut amânarea judecăţii de mai multe ori, pe motiv că este bolnavă sau că vremea nefavorabilă a împiedicat-o să ajungă la Bucureşti.

A VRUT UN NOU MANDAT. Doina Drăguinea a îndeplinit funcţia de preşedinte al Tribunalului Constanţa până pe 1 mai 2009, când nu a mai fost propusă de preşedintele Curţii de Apel Constanţa pentru un nou mandat. În locul ei a fost numit judecătorul Vasile Cosac-Cărbune. Doina Drăguinea a motivat, la momentul sesizării CSM, că nu a avut timp să redacteze la timp soluţiile în dosarele penale soluţionate întrucât era, în acelaşi timp, şi preşedintele Tribunalului, iar activitatea managerială a împiedicat-o să se ocupe de toate dosarele pe care le avea de rezolvat. În plus, a fost şi de multe ori în concediu medical deoarece are probleme de sănătate. Cu toate că era cercetată de CSM, Doina Drăguinea a participat la concursul de numire în funcţia de preşedinte al Tribunalului Constanţa, pe care l-a picat. Am încercat să luăm legătura cu Doina Drăguinea pentru a-i afla punctul de vedere cu privire la decizia CSM, însă judecătorul nu a putut fi contactat.