Fostul primar din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, s-a predat la Poliţia Ilfov

Fostul primar din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, condamnat definitiv, luni, la şase ani de închisoare în dosarul Microsoft, s-a predat la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov, au confirmat oficialii instituţiei pentru MEDIAFAX.

Gheorghe Ștefan a fost condamnat, luni, la şase ani de închisoare pentru trafic de influență, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie hotărând confiscarea a peste trei milioane de euro.

"Mă consider vinovat și merit o pedeapsă. Dar cred că o încadrare corectă ar fi cea din art 13. Cu mâna pe Biblie jur că nu am pretins și nu am luat din afacerea Microsoft niciun cent, niciun cent nu a ajuns la mine. Sunt vinovat pentru că am exercitat influență asupra lui Gabriel Sandu, regret. Vreau să colaborez în continuare, să stabilim unde au ajuns sumele de bani. Sunt vinovat, merit o pedeapsă. Dacă aș fi cunoscut legile cum le știu acum nu aș fi fost în fața dumneavoastră" , a declarat Gheorghe Ștefan judecătorilor.

În acelaşi dosar, fostul ministru Gabriel Sandu a fost condamnat la trei ani de închisoare, Dorin Cocoș la doi ani şi patru luni de închisoare în timp de omul de afaceri Nicoale Dumitru a primit o pedeapsă de doi ani şi patru luni.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a dat prima decizie în dosarul "Microsoft" în luna martie a acestui an, trei dintre cei cercetaţi, Dorin Cocoş, Gabriel Sandu şi Gheorghe Ştefan, primind condamnări cu executare, în timp ce omul de afaceri Dumitru Nicolae a primit o pedeapsă cu suspendare.

Oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Dumitru Nicolae, precum şi fostul primar Gheorghe Ştefan şi fostul ministru Gabriel Sandu au fost trimişi în judecată, în 23 martie, în dosarul "Microsoft".