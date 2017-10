Fostul primar din Techirghiol, la un pas de libertate

Fostul primar din Techirghiol Adrian Stan e cu un picior în afara închisorii, unde a petrecut, până acum, aproape un an și jumătate. Judecătoria Medgidia a acceptat cererea sa de eliberare condiționată, însă decizia nu este definitivă. Ultimul cuvânt îl va avea Tribunalul Constanța, care va analiza contestația depusă de DNA împotriva deciziei de eliberare condiționată. „În temeiul art. 587 Cod Proc. Penală cu aplicarea art. 100 și următoarele Cod penal: Admite cererea condamnatului Stan Viorel Adrian, pentru liberarea condiţionată din cadrul Penitenciarului Poarta Albă, Jud. Constanţa. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Stan Viorel Adrian, din sent. pen. nr. 82/2016 a Tribunalului Constanţa, mandat nr. 166/2016, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. În baza art. 100 alin. 6 C. pen., intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei, 20.09.2018, constituie termen de supraveghere pentru condamnat”, se arată în minuta sentinței de eliberare. Amintim că, la sfârșitul lunii mai 2016, Stan a fost condamnat definitiv la doi ani și opt luni de închisoare cu executare. În octombrie 2015, fostul primar din Techirghiol a fost prins în flagrant de procurori luând 40.000 de lei mită de la reprezentantul unei societăți comerciale care avea contract cu Primăria Techirghiol. Operațiunea a avut loc în parcarea unui hotel de pe bulevardul Mamaia din Constanța.