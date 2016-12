Fostul primar pedelist Apostu rămâne în arest

Sorin Apostu, fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, pedelistul cu care se mândrea fostul premier Emil Boc, a ajuns pe mâinile justiţiei având o listă impresionantă de acuzaţii. Potrivit DNA, Apostu a fost trimis în judecată, în stare de arest, pentru luare de mită în formă continuată (18 acte materiale), complicitate la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influenţă în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare de bani în formă continuată (23 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (23 acte materiale) şi primire de foloase necuvenite. Aproape că te lasă fără cuvinte o asemenea listă. Deşi tot încearcă de câteva luni bune să-i impresioneze pe judecători şi să iasă din puşcărie, Curtea de Apel Târgu Mureş a respins, vineri, ca nefondată, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar formulată de apărătorii acestuia. Ca urmare, Sorin Apostu rămâne în arest, în timp ce omul de afaceri Călin Stoia, judecat în acelaşi dosar, are în continuare interdicţie să comunice cu Andreea Tohotan, Olga Ionuţiu şi Nicolae Pop Baldi, care au calitatea de martori în acest proces. Apostu poate ataca cu recurs sentinţa Curţii de Apel Târgu Mureş, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 24 de ore de la comunicare. Un nou termen pentru judecata pe fond a fost fixat pentru luni, când sunt citaţi 15 martori, majoritatea angajaţi ai Primăriei Cluj-Napoca.