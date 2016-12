Fostul primar Zanfir Iorguș, judecat pentru abuz în serviciu

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța au terminat, vineri, ancheta într-un dosar în care Zanfir Iorguș, fost primar al municipiului Mangalia, a fost cercetat în libertate pentru abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată, și l-au trimis în judecată. Alături de el a fost deferit Justiției și Paul Liviu Botaș, fost viceprimar al Mangaliei, acuzat de comiterea aceleiași infracțiuni. Dosarul urmează să fie înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța. Potrivit anchetatorilor, Zanfir Iorguș nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, sau a făcut acest lucru în mod defectuos, în cazul construirii unui obor de animale în oraș. Procurorii spun că fostul edil ar fi săvârșit faptele în perioada decembrie 2006 - octombrie 2007 și fac referire la „mai multe acte legate de atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția publică arătată”, după cum se precizează într-un comunicat de presă remis vineri de DNA Constanța. În urma cercetărilor, DNA a stabilit că Iorguș nu ar fi organizat o licitație publică pentru construirea acelui obor de animale. Mai mult, spun anchetatorii, lucrarea respectivă nu avea nici aprobarea Consiliului Local Mangalia, iar plățile s-ar fi făcut nelegal, din fonduri publice, către o firmă din Constanța. Într-un final, proiectul nu s-a transformat în realitate, astfel că, spun anchetatorii, bugetul local al municipiului Mangalia ar fi fost prejudiciat cu suma de 490.011,12 lei.

„SESIZARE MINCINOASĂ” Contactat telefonic, Zanfir Iorguș a declarat, pentru „Telegraf”, că „este o sesizare mincinoasă a lui Cristian Radu, pe care am demontat-o cu documente clare la procurori. Nu credeam că voi ajunge în instanță și mi se pare suspect faptul că dovezile aduse de mine la DNA nu au fost luate în considerare. În acest caz este vorba despre o platformă, care a fost construită în vremea mandatului meu, în zona industrială, unde intenționam să mutăm oborul de animale. Lucrarea a fost executată, dar nu a fost finalizată. Fostul primar Claudiu Tusac și actualul edil, Cristian Radu, au abandonat investiția. Iar acum sunt eu acuzat că am făcut ilegal construcția. Nu este adevărat și drept dovadă le-am prezentat procurorilor hotărârile de Consiliu Local nr.250/17 noiembrie 2006 și nr. 17/7 februarie 2006, în baza cărora am construit acea platformă”, a precizat Zanfir Iorguș.

LUCRARE PLĂTITĂ ȘI NEEXECUTATĂ La rândul lui, Paul Liviu Botaș este acuzat că a fost direct implicat în această afacere, ajutându-l pe Zanfir Iorguș să păgubească bugetul Primăriei Mangalia. Potrivit DNA Constanța, în 2007, pe vremea când era viceprimar al Mangaliei, Botaș ar fi condus comisia de evaluare și i-ar fi atribuit contractul pentru realizarea obiectivului firmei Euro Coram SRL Constanța, deși aceasta nu ar fi prezentat o ofertă conformă cu prevederile legale. „Ulterior, în perioada 22 martie 2007 - 19 aprilie 2007, fostul viceprimar a efectuat mai multe plăți nelegale din fonduri publice către societatea menționată, pentru o lucrare în fapt neexecutată, participând astfel, în mod direct și nemijlocit, la prejudicierea bugetului local al municipiului Mangalia cu suma de 490.011,12 lei”, se mai arată în documentul citat. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe mai multe terenuri intravilane din localitatea Neptun, care-i aparțin lui Zanfir Iorguș. De asemenea, reprezentanții Primăriei Mangalia au precizat, în fața procurorilor, că instituția se constituie parte civilă în acest dosar, cu suma de 490.011,12 lei.