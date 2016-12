Fostul rector de la „Ovidius”, un inculpat ghinionist

Orice persoană arestată preventiv are dreptul ca, o dată la 30 de zile, să ceară să fie pusă în libertate. Potrivit legii, instanţa poate menţine lunar măsura arestului preventiv de 30 de zile. De la 1 februarie, toţi suspecţii aflaţi în spatele gratiilor au început să solicite să fie trimişi în arest la domiciliu sau să fie puşi sub control judiciar. Unii au noroc, alţii nu. În categoria ghinioniştilor se înscrie şi fostul rector al Universităţii “Ovidius”, Dănuţ Tiberius Epure, care este încarcerat, pentru luare de mită, de la sfârşitul lunii iulie 2013. El a făcut până acum zeci de cereri de punere în libertate, însă nu a reuşit să-i convingă pe magistraţi că nu este pericol public. Ultima încercare sortită eşecului a avut loc vineri, când instanţa Curţii de Apel Bucureşti i-a respins lui Epure contestaţia împotriva menţinerii măsurii arestului preventiv. Amintim că în acelaşi dosar este judecat, dar în libertate, şi fostul prorector al Universităţii „Ovidius“, Gabriela Stanciu, pentru luare de mită şi folosire, în orice mod, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Magistraţii au decis ca aceasta să fie pusă sub control judiciar pe toată perioada procesului.

ACUZAŢII Reamintim că, potrivit anchetatorilor, Epure a cerut şi a luat de la o candidată 4.000 de euro pentru a-i oferi subiectele la disciplinele chimie şi biologie, pentru admiterea la Facultatea de Farmacie. În iulie, el ar mai fi pretins 5.000 de euro de la tatăl altei tinere. Epure este acuzat că şi în 2012 a comis aceleaşi infracţiuni, însă, pentru acele fapte, procurorii continuă cercetările într-un alt dosar. La rândul său, prorectorul Stanciu este acuzat că în luna iulie 2012 a primit 1.500 de euro de la Lucica Toader, mama unei candidate, pentru ca aceasta să fie admisă la Facultatea de Farmacie.