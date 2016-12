Fostul rector Epure își va asculta discuțiile cu investigatorul sub acoperire!

Fostul rector al Universităţii „Ovidius“ Constanţa (UOC), Dănuț Tiberius Epure, își va asculta, în public, convorbirile pe care le-a avut cu investigatorul sub acoperire, cel care s-a dat drept părintele unui candidat și i-a oferit șpagă pentru a-l ajuta cu subiectele examenului de admitere la facultate. Tribunalul Ilfov, instanța care îl judecă pe Epure pentru luare de mită, a decis ca, la termenul de pe 23 aprilie, să fie vizionate înregistrările audio-video ale discuțiilor purtate de inculpat cu anchetatorul. Procedura se va desfășura în prezența unui specialist tehnic din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Precizăm că Dănuț Tiberius Epure se află, de un an, în arest la domiciliu, iar complicea lui, fostul prorector al UOC Gabriela Stanciu, este judecată în același dosar, tot pentru fapte de corupție, în libertate, sub control judiciar.

ACUZAȚII GRAVE Amintim că, la sfârşitul lui iulie 2013, fostul rector a fost ridicat de mascaţi de la sediul UOC, după ce anchetatorii au infiltrat în cadrul instituţiei de învăţământ superior doi investigatori sub acoperire, care au adunat dovezi împotriva lui Epure. Potrivit procurorilor, Epure a cerut şi a primit de la o candidată 4.000 de euro pentru a-i da subiectele examenului de admitere la Facultatea de Farmacie. Testele au ajuns în posesia tinerei prin intermediul unui complice al lui Epure, Stere Tala. În iulie 2013, el ar mai fi cerut 5.000 de euro de la tatăl altei candidate. În acelaşi dosar este judecată și Lucica Toader, mama unei candidate la Facultatea de Farmacie, care i-a oferit lui Epure 1.500 de euro. Precizăm că Stere Tala a recunoscut infracțiunea comisă și a cerut să fie judecat potrivit legii micii reforme, doar în baza probelor administrate de procurori. El a fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare pentru complicitate la luare de mită, având un termen de încercare de cinci ani. Inițial, Epure a fost arestat preventiv, însă, în aprilie anul trecut, a fost trimis în arest la domiciliu.