Fostul şef al Flotei, contraamiral Mircea Rusmănică, pus sub acuzare în dosarul ISU Dobrogea

Fostul şef al Comandamentului Flotei contraamiralul (r) Mircea Rusmănică şi colonelul (r) Eugen Romanescu, de la Statul Major al Forţelor Terestre, au fost puşi sub învinuire de procurorii DNA pentru că, în urmă cu doi ani, le-ar fi cerut celor din comisia de examinare de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea favorizarea mai multor cunoscuţi la examenele pentru angajare.

Mircea Rusmănică, a fost pus sub învinuire luni, pentru instigare la fals, uz de fals şi pentru abuz în serviciu iar procurorii DNA spun că fostul şef al Comandamentului Flotei le-ar fi cerut oficialilor din comisia de supraveghere şi corectare a lucrărilor de la examenul ce s-a dat la ISU Dobrogea, în zilele de 15 şi 16 august 2007, cînd s-a desfăşurat scrisă la concursul pentru încadrarea posturilor de subofiţeri, la specialitatea \"servanţi - conducători auto\", să favorizeze cinci marinari, cunoscuţi ai contraamiralului. Pentru aceleaşi învinuiri este cercetat alături de Rusmănică şi colonelul (r) Eugen Romanescu, pe care procurorii militari anticorupţie îl acuză că, la acelaşi examen, a cerut să fie favorizat nepotul său. Conform purtătorul de cuvînt al MAp, mr Constantin Spînu, Ministerul Aparării nu are nicio poziţie referitor la punerea sub învinuire de către DNA a fostului şef al Comandamentului Flotei şi a unui colonel al SMFT şi consideră că nu are nicio implicare în acest caz. Apărătorul lui Rusmănică, avocatul Crum Gheorghiu ne-a declarat că procurorii anticorupţie nu au probe scrise împotriva clientului său iar luni, va merge împreună cu acesta la DNA Bucureşti pentru o nouă înfăţişare.

Reamintim că, în acest dosar sînt cercetate 18 persoane, fostul adjunct al şefului ISU “Dobrogea”, col Neculai Coman, precum şi fostul şef al instituţiei, col(r) Petre Trandafir, pentru implicarea în fraudarea rezultatelor concursului de angajare din august 2007. Potrivit procurorilor, în cursul lunii august 2007, cu ocazia desfăşurării concursului pentru ocuparea unor posturi de subofiţeri în cadrul ISU Dobrogea, Petre Trandafir şi Neculai Coman, care era şi preşedinte al comisiei de examen, le-au ordonat unor subordonaţi, membri ai comisiilor de examen la proba scrisă, să facă demersuri pentru ca un număr de peste 120 de candidaţi, pe care i-au nominalizat, să promoveze în mod fraudulos examenul respectiv. Lucrările scrise ale candidaţilor favorizaţi au fost falsificate de către membrii comisiei de corectare, acestora fiindu-le acordată nota maximă sau punctaje foarte mari, în final fiind declaraţi admişi în mod fraudulos. Dintre candidaţii declaraţi respinşi în mod incorect, un număr de 27 s-au constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul estimat fiind de peste 1.000.000 de lei.