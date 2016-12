Fostul şef ANI, arestat ca pericol social, pentru cinism extrem

08:04:06 / 25 Martie 2015

Dreptate

Cele 12 milioane de euro constatate de curtea de conturi ca date fraudulos persoanelor refugiate din Bulgaria cand vor fi recuperate? Care este stadiul celor 700 de procese in REM deschise in acest sens? De ce opinia publica nu mai este informata in acest sens,se vrea uitata aceasta cauza.Uni au luat fraudulos multi bani alti refugiati care au fost corecti asteapta ani de zile.Asta- i dreptatea la noi.