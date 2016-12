Fostul soţ al Dianei Dumitrescu va deveni tătic

Diana Dumitrescu, actriţa născută la Constanţa, dar care, în urmă cu câţiva ani, alegea drumul Capitalei, pentru afirmare, trece prin momente neplăcute. Dacă, acum aproximativ un an, divorţa de producătorul Ducu Ion şi de vreo săptămână a încheiat şi relaţia de câteva luni cu actorul Dan Rădulescu, Diana Dumitrescu primeşte o nouă lovitură. Fostul său soţ, Ducu Ion (33 ani), şi iubita acestuia, Ioana Blaj (27 ani), aşteaptă primul lor copil. Actriţa Ioana Blaj este însărcinată în 13 săptămâni şi mărturiseşte că se simte ca orice gravidă, având perioade în care are şi greţuri, dar şi momente în care se simte bine. Cei doi se declară foarte fericiţi, fiind prinşi într-un adevărat carusel de evenimente în scurta perioadă, de aproximativ un an, de când s-au cunoscut.

Pe de altă parte, în toamna anului trecut, Diana Dumitrescu recunoştea că încă mai suferă după despărţirea de Ducu Ion. „Sunt într-o situaţie extrem de ingrată, în care m-am băgat singură, cum s-ar spune, pentru că rănile divorţului încă nu s-au vindecat complet şi cumva încă am momente în care nu că sufăr, dar e ceva care nu e la locul lui“, spunea Diana Dumitrescu la acel moment.