Fostul vicepreședinte al CJC Cristinel Dragomir, șef la Oil Terminal?

11:51:41 / 23 August 2017

Bubulea

Acum, dupa ce isi va primi rasplata tradarii, pentru delatiunile defuse impotriva lui Mazare si Constantinescu, poate il va angaja si pe prietenul sau Darie Christian, care e somer de lux. Se pare ca aripa liberala si pro-Ponta din Psd Constanta isi intareste pozitiile, mai ales ca a reusit in extremis mentinerea altui pontist pe loc eligibil, senatorul melcilor de Brebeni, Moga Nicu, prietenul socrului Sarbu Ilie. Se pare ca cei din servicii isi fac treaba, plantand tot felul de bombite, petarde si conserve in companiile strategice. Psd Constanta, o organizatie foarte slaba de cand e condusa de un trio formidabil Stroe-Dumitrache-Fagadau, nu poate face nimic atat timp cat Stroe e in cercetari cu dosarele Raja, iar Fagadau a semnat angajamentul de colaborare, pentru ca dosarele lui sa fie tinute intr-o cercetare continua, iar ale surorii sa fie trecut cu vederea la Apele Romane. Dupa ce Psd Constanta a pierdut alegerile locale in judetul Constanta, Stroe Felix trebuia demis imediat si toata pseudo-echipa lui de papitoi trebuia schimbata. Lipsa de performanta politica s-a vazut si la toate alegerile anticipate pentru primariile din judet, cand le-a pierdut pe toate. La nivel national Stroe e un zero barat, cum credenti ca e considerat cel care, alaturi de Dragomir Cristinel, a vandut conducerea organizatiei si multe primarii pesediste catre Pnl si Pmp? Acum se dau premiile pentru tradatori, precum si Stalin a dat premii si decoratii dupa 23 august 1944 celor merituosi.