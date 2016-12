Fotbal Club Farul, dat în judecată de un hotel din Iaşi

După ce actuala conducere a făcut eforturi pentru a achita o parte din datoriile către jucători şi a reeşalonat alte restanţe, oficialii FC Farul s-au trezit, ieri, cu o surpriză neplăcută. Clubul de pe litoral a fost dat în judecată de societatea care administrează Hotelul “Orizont” din Iaşi, pentru neachitarea unei datorii de 21.306 lei, provenită din octombrie 2008, când FC Farul era patronat de Gheorghe Bosînceanu. „Suntem şi noi surprinşi de faptul că apar astfel de datorii de care nu ştiam. Situaţia se va discuta între actualul şi fostul patron”, a spus Relu Damian, preşedintele FC Farul.

DATORII DE PE VREMEA LUI BOSÎNCEANU. După ce actuala conducere a FC Farul a făcut eforturi pentru a achita o parte din datoriile către jucători şi a reeşalona alte restanţe, oficialii constănţeni s-au trezit, ieri, cu o surpriză neplăcută. Clubul de pe litoral a fost dat în judecată de societatea care administrează Hotelul “Orizont” din Iaşi pentru neachitarea unei datorii de 21.306 lei, provenită din luna octombrie 2008, când FC Farul era patronat de Gheorghe Bosînceanu. „Am solicitat magistraţilor de la Judecătoria Iaşi să-i oblige pe responsabilii clubului Farul Constanţa la plata sumei de 21.306 lei, care se compune dintr-un debit de 8.055 de lei şi penalităţi la întârziere la achitarea facturii emise de SC Hotel Orizont SRL la data de 13 octombrie 2008, cu data scadentă la 24 octombrie 2008. În perioada 11-13 octombrie 2008 am oferit servicii de cazare, precum şi mic dejun, prânz şi cină staff-ului echipei constănţene şi factura nu a fost achitată în întregime. Potrivit contractului, cei de la Farul au achitat un avans, urmând să plătească restul de bani în termen de 10 zile, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat”, a declarat George Moisescu, directorul hotelului. Primul termen de judecată al acestui proces a fost stabilit pentru 7 septembrie. Delegaţia constănţeană s-a cazat la Iaşi cu ocazia meciului cu Poli Iaşi, disputat pe 12 octombrie şi încheiat cu victoria gazdelor, cu 2-1. „Suntem şi noi surprinşi de faptul că apar astfel de datorii de care nu ştiam. Situaţia se va discuta între actualul şi fostul patron”, a spus Relu Damian, preşedintele FC Farul.

PREGĂTIRI PENTRU MECIUL CU FC BOTOŞANI. După ce duminică a avut zi liberă, echipa pregătită de Ioan Sdrobiş a revenit ieri la antrenamente, pregătindu-se pentru debutul pe teren propriu în actualul sezon al Ligii a II-a, programat sâmbătă, de la ora 11.00, când vor da piept cu liderul clasamentului Seriei I, FC Botoşani. Pentru jocul cu moldovenii, oficialii constănţeni pregătesc câteva surprize, la şedinţa de pregătire de ieri fiind prezenţi doi jucători noi. Astfel, “Părintele” i-a avut sub comandă pe Adrian Hurdubei, un atacant în vârstă de 20 de ani, care a evoluat la FC Willy Bacău şi Oţelul Galaţi, iar în vară s-a pregătit cu Ceahlăul Piatra Neamţ, şi pe Adrian Mutulescu, un mijlocaş central în vârstă de 22 de ani, care a mai trecut pe la Şerif Tiraspol şi UTA. În plus, conducătorii Farului poartă tratative cu Steaua Bucureşti, pentru a rezolva până sâmbătă împrumutul mijlocaşului stânga Alin Abuzătoaie, în vârstă de 20 de ani. În schimb, Mădălin Munteanu s-a întors la Aerostar Bacău, după ce cluburile nu au ajuns la o înţelegere. „Sperăm ca până la meciul cu FC Botoşani să-i putem legitima pe toţi trei. În situaţia noastră, toate partidele sunt dificile, cu atât mai mult cel cu botoşănenii, care au început campionatul în forţă. Trebuie să continuăm pe aceeaşi linie ascendentă şi, dacă împotriva Viitorului am făcut a doua repriză bună, cu FC Botoşani să jucăm şi mai bine. Avem nevoie de primele puncte în acest sezon pentru a da încredere echipei”, a declarat Damian.