Fotbal pe muzică

O prezenţă simpatică şi... melodioasă la Campionatul Naţional de fotbal pe plajă este Selecţionata Artiştilor. După lungi şi grele suferinţe fizice... duminică a fost ziua cea mare... prima victorie... în Alb şi Negru. "Siamezii" Andrei Ştefănescu şi Ghedi Camara, unul alb şi altul negru, au fost artiştii primei victorii a... artiştilor în Divizia A la fotbal pe plajă, înscriind trei din cele patru goluri ale meciului cu Libertatea. Credeţi că le-a fost uşor? “E greu pentru noi, pierdem cam multe nopţi… Ne culcăm în fiecare seară pe la patru sau cinci, avem o mulţime de concerte. Nu stăm în cantonament ca alte echipe, sîntem mai obişnuiţi cu umbra şi aerul condiţionat decît cu căldura verilor de plajă. Dar jucăm să ne distrăm”, descrie prima victorie Andrei Ştefănescu, completat de “vulcanicul” Ghedi Camara: “În noaptea dinaintea meciului, n-am dormit deloc. Un energizant, o ciocolată… şi la meci! Am încercat la meciul cu Libertatea să fim mai calmi, nu ca alte dăţi, cînd ne-am certat cu adversari, arbitri şi chiar colegi. Dacă eşti calm pe nisip, ai de cîştigat. Dacă ţi se înfierbînte single pe nisip, s-a terminat… efortul din teren se dublează”. Omul ştie ce vorbeşte, meciurile trecute fiind la un pas să moară cu arbitrii de gît. Pasul doi către succes... melodia "Fără sens", c-aşa e titlul. Iată şi istoria adevărată a trupei. “Fotbalul şi muzica nu prea merg… în afara zilei zilei primei victorii. Ne-am energizat pe muzica noastră, pentru că în sfîrşit organizatorii au găsit melodia şi s-au gîndit să ne încurajeze, să ne dea şi nouă o şansă, după trei înfrîngeri. Acum, că am cîştigat primul meci, avem alt moral, sigur, nu mai avem nici o şansă la calificare, dar plecăm fericiţi acasă”, continuă Andrei, care aşteaptă cu interes duelul cu Telegraf & TV Neptun din demonstrativul de duminică. Camara ne-a povestit şi cum a început istoria formaţiei Alb/Negru, una în vogă printre tinerii din România: „La fotbal... Acest sport este o joacă ce leagă multe prietenii. Ne-am găsit la naţionala artiştilor, ne-am hotărît să facem muzică împreună şi ne-a ieşit bine”.

Regrete... fotbalistice

Andrei are amintiri şi regrete fotbalistice... dar cîntă şi acum cu patos că... nu-i echipă mai frumoasă şi iubită... ca Rapid. “O viaţă întreagă aştepţi să devii fotbalist, iar atunci cînd trebuie să culegi roadele, ţi se curmă aiurea… din cauza unei accidentări. Ăsta e riscul acceptat. Unii au noroc, alţii nu. Aşa că am spus adio fotbalului şi nu pot spune că regretele nu au existat. Am jucat la Rapid pînă la 20 de ani, am luptat şi respectat rigorile sportului. Dar am ales muzica, sînt pe scenă şi nu regret. Dar tot timpul va fi ceva în mine, o tristeţe că nu am putut juca pe stadioanele din ţară”, spune fostul rapididist, care speră că foştii săi colegi să aibă în acest an un parcurs lung în cupele europene. Marea victorie a celor doi Alb/Negru pentru această vară este selecţia la echipa naţională de fotbal pe plajă, în vederea calificărilor la Cupa Mondială din Brazilia.

Cît despre Divizia A de fotbal pe plajă, aceasta programează mîine, tot la arena de la Melody, începutul ultimului week-end. Semifinalele, meciurile de clasament, finalele şi demonstrativul dintre Artişti şi Jurnalişti sînt programate sîmbătă şi duminică, iar programul de vineri, în etapa a cincea a grupelor, este următorul: Boca Juniors - Telegraf & TV Neptun (ora 16.00), Corabia Piraţilor - Rechinii (17.00), CS Eforie - Metropolis (18.00), Oxford - Agro United (19.00), Ajax Piteşti - Naţionala Artiştilor (ora 20.00), Libertatea - Tunarii Litoral (ora 21.00).