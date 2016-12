Fotbal pentru toţi la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”

13:14:49 / 14 Aprilie 2016

Inscriere

Salut. Ma numesc Bolog Daniel si am 20 de ani, cred ca sansele sa mai devin fotbalist sunt scurse deja. Joc fotbal de cand eram mic, acum ca am mai crescut am jucat La Bacau, Pe la Hemeius, Un domn profesor m-a luat sa joc la el, dar din pacate nu am p[utut sa ma fac remarcat decat la echipa lui. :( Am o singura dorinta si aceea este sa joc fotbal din placere. Daca sunte ti interesati ma puteti contacta pe numarul de telefon: 0752876844