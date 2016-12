Fotbaliştii din naţionala Argentinei au intrat în silenzio stampa

Reprezentativa de fotbal a Argentinei a câştigat, miercuri, meciul disputat împotriva Columbiei, scor 3-0, în etapa a 12-a din preliminariile sud-americane pentru turneul final al Campionatului Mondial din 2018. Lionel Messi a deschis scorul în minutul 10, dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri, iar la următoarele două goluri starul argentinian a pasat decisiv, Lucas Pratto, în minutul 23, și Di Maria, în minutul 84, trecându-și și ei numele pe lista marcatorilor.

La finalul partidei, Lionel Messi, coechipierii lui şi selecţionerul Argentinei au anunţat că nu vor mai discuta cu presa. Fotbaliştii argentinieni au fost criticaţi din cauza rezultatelor obţinute în aceste preliminarii, însă decizia luată de ei vine după ce un jurnalist, Gabriel Anello, l-a acuzat pe Ezequiel Lavezzi că a fumat marijuana după un antrenament. „Am decis să nu mai vorbim cu presa. Am primit multe acuzaţii, nu am fost respectaţi, iar noi nu am spus nimic. Ne pare rău că trebuie să facem acest lucru, dar nu avem de ales. Ştim că mulţi dintre voi sunteţi nevinovaţi, dar subiectul este prea serios şi nu putem continua aşa”, a afirmat Lionel Messi, într-o conferinţă de presă.

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 12-a: Bolivia - Paraguay 1-0 (G. Gomez 78-autogol), Ecuador - Venezuela 3-0 (Mina 51, Bolano 83s, E. Valencia 86), Chile - Uruguay 3-1 (Vargas 45+2, A. Sanchez 60, 76 / Cavani 17), Peru - Brazilia 0-2 (G. Jesus 58, R. Augusto 79).

Clasament: 1. Brazilia 27p, 2. Uruguay 23p, 3. Ecuador 20p (golaveraj: 22-16), 4. Chile 20p (21-17), 5. Argentina 19p, 6. Columbia 18p, 7. Paraguay 15p, 8. Peru 14p, 9. Bolivia 7p, 10. Venezuela 5p.

Ocupantele primelor patru locuri se vor califica direct la Campionatul Mondial, iar echipa aflată pe poziţia a 5-a va disputa un meci de baraj.