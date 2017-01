Fotbaliştii români vor semna un cod etic

Federaţia Română de Fotbal a elaborat un cod etic, ce va fi semnat, începînd din sezonul 2006-2007, de toţi jucătorii şi oficialii cluburilor din primele trei ligi ale fotbalului românesc. Cei care semnează acest cod, ce are forma unei declaraţii scrise, se obligă să respecte necondiţionat toate prevederile acestuia. "Inspirat din Codul Etic al FIFA, acest angajament este menit să apere principiile eticii sportive şi cele ale fair-play-ului pe stadioanele noastre", scrie site-ul FRF. Prin semnarea acestui cod, jucătorii şi oficialii se obligă să dea dovadă de fair-play, să nu apeleze la substanţe şi metode interzise pentru a-şi îmbunătăţi performanţa sportivă, să nu aibă un comportament discriminatoriu sau de natură rasistă şi să nu participe "la niciun joc de noroc (pariuri etc) ce are legătură directă sau indirectă cu întrecerile la care iau parte".