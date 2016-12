Fotbaliştii tricolori s-au reunit la Mogoşoaia

Dacă echipele naţionale puternice se pregătesc pentru turneul final al Campionatului Mondial din Africa de Sud, reprezentativa României a pornit deja pe drumul către preliminariile Campionatului European din 2012. Tricolorii s-au reunit, ieri, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, sub comanda selecţionerului Răzvan Lucescu, în vederea meciurilor amicale cu Ucraina (29 mai, la Lvov, ora 20.30), Macedonia (2 iunie, la Villach - Austria, ora 20.00) şi Honduras (5 iunie, la Sankt Veit an der Glan - Austria, ora 20.30). Pentru aceste dispute, Lucescu jr. a convocat 24 de jucători - portari: Lobonţ, Pantilimon, Lung jr.; fundaşi: Maftei, Galamaz, Dănănae, Tamaş, D. Goian, Chivu, Raţ, Sepsi; mijlocaşi: M. Roman, M. Răduţ, Rădoi, Florescu, T. Ghioane, Cociş, Cr. Tănase, Deac; atacanţi: D. Niculae, Andrei Cristea, N. Dică, Bilaşco şi Mazilu. În ciuda rezultatelor slabe din ultimul timp, selecţionerul s-a declarat încrezător că Romania se va califica EURO 2012, adăugând că cele trei meciuri amicale reprezintă ocazia perfectă de a urmări jucătorii tineri. „Sunt trei luni de la ultima întâlnire a echipei şi este un timp cam îndelungat. Obiectivul nostru este calificarea la Campionatul European şi am mare încredere că ne vom califica. Chivu este un exemplu de urmat, este căpitanul echipei naţionale şi este simbolul acestei echipe. Jucătorii încep să înţeleagă ce vreau de la ei”, a declarat Lucescu jr. „Sunt bucuros că am revenit la echipa naţională după o perioadă îndelungată şi îmi doresc să răsplătesc încrederea pe care mi-a acordat-o Răzvan”, a spus portarul Bogdan Lobonţ.