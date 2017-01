Fotbalistul Ciprian Marica și-a reziliat contractul cu Steaua

Atacantul Ciprian Marica nu va mai continua şi în sezonul la echipa Steaua Bucureşti şi a anunţat acest lucru pe contul său de Facebook dezvăluind că va anunţa viitoarea destinaţie în perioada următoare.

Venit în iarnă pentru a câştiga titlul cu Steaua şi pentru a ajuta echipa să se califice în grupele UEFA Champions League, Marica pleacă de la clubul roş-albastru după doar o jumătate de sezon. Accidentările l-au împiedicat pe atacant să-şi îndeplinească obiectivele şi, aşa cum presa specula, contractul său cu echipa patronată de Gigi Becali s-a încheiat.

"Dragi prieteni, aşa cum v-am promis, vă ţin la curent cu planurile mele de viitor. Contractul meu cu Steaua s-a încheiat la finalul acestei ediţii de campionat. Am venit să câştig toate competiţiile în care era angrenată echipa şi să jucăm în grupele UCL. Din păcate, nu am reuşit să câştigam titlul, nu am reuşit să ne atingem obiectivele, ale echipei şi ale mele, personale. Aşa că am decis ca experienţa mea la Steaua să se oprească aici. Le mulţumesc mult celor din conducerea clubului pentru încrederea acordată în mod special patronului, îi mulţumesc mult lui Laurenţiu Reghecampf. Le mulţumesc băieţilor pentru experienţele trăite împreună. Şi vă mulţumesc din suflet vouă, celor care mi-aţi scris şi mi-aţi cerut să rămân. M-a impresionat căldura cu care m-ați primit, vă mulțumesc! Eu cred însă că e timpul pentru o nouă experienţă. M-am refăcut dupa accidentare, sunt sănătos, mi-e dor de fotbal după doar cateva zile de vacanţă, aşa că voi porni pe un drum nou. Vă salut, să aveţi o săptămână grozavă!" a scris Ciprian Marica pe Facebook

În vârstă de 30 de ani, Ciprian Marica a ajuns la Steaua Bucureşti la începutul acestui an. A jucat în 9 meciuri pentru fosta campionă a României, însă nu a reuşit să marcheze niciun gol.