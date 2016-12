Fotbalistul Dorin Burlacu a recunoscut că a trucat meciuri pentru pariuri

Fotbalistul Dorin Burlacu a recunoscut, pentru ProSport, faptul că a trucat meciuri pentru pariuri la Gloria Buzău. Atacantul de 23 de ani a primit o suspendare de 6 luni şi o penalitate sportivă de 15.000 lei din partea Comisiei de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal.

Dorin Burlacu susţine că este şantajat şi ameninţat de apropiaţi ai clubului Gloria Buzău după ce s-a aflat că a mers în urmă cu trei săptămâni, din proprie iniţiativă, la Casa Fotbalului, unde a oferit amănunte despre meciurile trucate. Acesta ar fi, de fapt, motivul pentru care este ameninţat de către Sorin Bodoc, finul unuia dintre antrenorii secunzi ai Gloriei Buzău, Romică Bunică.

"Precizez că acesta, de aproximativ o săptămână, mă sună zilnic, spunând că dacă nu îmi retrag declaraţiile din dosarul Gloria, aflat pe rolul FRF, în care este cercetat naşul lui, Romeo Bunică, o să văd eu ce păţesc, iar dacă o să retrag declaraţiile nu mai are nicio pretenţie de la mine să-i repar autoturismul, ba mai mult nu o să mai plătesc nici pagubele de la celalat autoturism, că o să se ocupe el. În urmă cu o lună am fost implicat într-un accident rutier în care am avariat autoturismul tatălui său şi a unui prieten, urmând să achit eu pagubele create. Bodoc Sorin nu avea nicio treabă în acest accident, maşina aparţinând tatălui său, eu înţelegându-mă cu acesta că o să-i achit daunele create. Bodoc Sorin ştie că nu am mai primit de la Gloria Buzău salarii de foarte mult timp, şi am de primit 45.000 lei, dar nu se ştie când, astfel încât dacă îmi retrag declaraţiile în privinţa blaturilor făcute de Gloria Buzau, nu mai are nici o pretenţie de la mine, îmi achită şi celelalte pagube create. Văzând că nu am de gând să fac ceea ce îmi cere, acesta, la două luni de la producerea accidentului, a ieşit cu declaraţii în presă, atacându-mi şi familia. În dosarul Gloria eu m-am decis să spun adevărul despre blaturile făcute de antrenorii Gloriei Buzău, inclusiv de naşul lui Sorin Bodoc, respectiv Romeo Bunică, fapt ce i-a dus la disperare pe aceştia şi au căutat orice mijloc de constrângere a mea, inclusiv ameninţări şi şantaj", menţionează Dorin Burlacu în plângerea penală depusă la Parchetul din Râmnicu Sărat.

Burlacu afirmă că el afla despre aranjamente la intrarea pe teren sau în timpul jocului, însă jucătorii mai în vârstă ar fi ştiut cu mult mai devreme.

"Au fost meciuri aranjate! Eu, fiind mai mic, aflam ba pe tunel, ba chiar când începea meciul, deci prea multe nu ştiam. De abia din teren aflam şi eu cum şi în ce fel trebuie să decurgă meciul. De exemplu, într-un meci ni se spunea să dăm două goluri, în alt meci, dacă nu putem să dăm noi gol, să-i lăsăm pe ei (n.r. - adversari) să se marcheze două goluri în prima repriză, două în a doua. Deci multe meciuri s-au jucat la goluri. Mi se spunea ba să o las mai moale, ba să nu trag la poartă. Mă mira şi pe mine, chiar dacă marcam eu, eram printre primii schimbaţi. Cei mai bătrâni (n.r. - jucători) participau, adică aflau mai devreme: Dăniţă, Pălimaru, Stoicescu. Ăştia erau primii care aflau. Înainte de a ne chema prima dată la federaţie, am ţinut o şedinţă cu toţii şi ne-au spus să minţim că nu s-a întâmplat nimic. După ce s-a terminat toată povestea asta, ştiind că nu mai am nicio legătură cu clubul, eu m-am dus fără nicio presiune. Eu vreau să joc fotbal şi m-am dus să spun adevărul, ca să pot ajuta federaţia într-un fel şi eu să nu am nicio treabă. Aşa este, eu nu am avut nicio treabă şi am fost suspendat din cauza lor", a declarat Burlacu pentru ProSport.

La aproape şapte luni după ce se făcea publică informaţia că Gloria Buzău e subiectul principal al unei anchete a Comisiei de Integritate a Federaţiei Române de Fotbal în cazul unui dosar cu zece meciuri disputate în sezonul trecut din liga secundă, care ar fi fost aranjate de conducerea clubului pentru a obţine bani din pariuri, după multe amânări în luarea unei decizii, Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a hotărât în şedinţa din 25 mai să dea un verdict, ce însumează 14 ani şi 6 luni (174 luni) de interzicere a oricărei activităţi legate de fotbal şi la amenzi ce însumează suma de 960.000 lei (aproximativ 213.000 mii de euro). Cel mai sancţionat personaj din această anchetă este antrenorul Viorel Ion (48 ani), fost jucător la Gloria Buzău, Oţelul, Steaua, Bochum, Rapid sau naţionala României. Pe lângă antrenor, 14 jucători au primit, la rândul lor, interzis să mai participe la activităţi fotbalistice şi au fost amendaţi.