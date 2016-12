„Fotbalul e o lume care nu mă interesează“

10:54:47 / 06 Martie 2014

prmtru premaru" mazare

...............mai cetatene mazare.te salut din reims- france............hai sa ti spun ce am patit pe aici.....dupa ce mi am cumparat o casa medie aici mi am facut actele .stii cat a durat mai premare ...................6 ore .cu toate actele facute .......................apoi...............m au invitat sa accept consiliere din partea primariei ca sa ma pot acomoda cu orasul si cu facilitatile date de primarie(pentru ca sunt nou venit in oras si am casa proprietate nu platesc un an garajul am gratuitate cu toata familia la transportul in comun copii au pachet si tablete electronice gratuit din partea primariei.in plus sambata am reducere 50% la cumparaturi de la supermarchetul primariei .de asemenea am acces gratuit la ami lua electronica second hand de la magazinul de marfuri confiscate ale primariei )..........................stii ceva nea mazare .m-a intrebat consilierul pe social al primariei de ce m am mutat in reims .i am spus ca plateam caldura la intretinere mai scump ca n londra si ca nu mai avem trotuare ca mai mereu calcam in cacat de caini ca zona turistica a orasului a murit si ca nu se poate deschidere o afacere decenta din cauza personalului hulpav din primarie . .................stii ce m ia spus .-de ce nu l ati dat in judecata ca a atentat la linistea vietii dumneavoastre si ca romanii sunt prosti daca aleg asa asazisi primari .a mai zis ca in UE nu mai zile multe in libertate cu asa comportament ................cam asta ar fi domnule primar............................in rest ce sa va zic . in primul sfarsit de saptamana noi vecini ne au invitat la un gratar pe mine si pe sotia mea pe malul raului EPERNAY (capitala mondiala a sampaniei).............orasul este ff curat si lumea este surazatoare pe strada . am uitat sa va spun ca aici nu se dau ajutoare (ulei zahar etc ) lumea sta la coada in statie si primarul se afiseaza numai la camasa alba costum cravata (toate decente)..............daca vreti sa va convingeti va invit la mine .dar am numai doua dormitoare si familia nu mai vrea sa auda de dumneavoastra ....................as ruga foarte frumos redactia telegraf sa nu mi cenzureze articolul.sper sa aveti acesta decenta . multumesc anticipat...............................................................