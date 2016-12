Fotograf român, distins cu menţiune UNICEF

Fotograful român Mugur Vărzariu a primit o menţiune specială din partea UNICEF Germania, care acordă anual premii pentru cele mai bune ilustrări ale condiţiilor în care trăiesc copiii, în lume. Potrivit guardian.co.uk, Vărzariu a primit menţiunea specială a juriului pentru fotografia unui copil rom, călare pe un cal.

Marele premiu i-a revenit lui Kai Löffelbein, din Germania, pentru fotografia \"Waste Export to Africa\", care prezintă un copil african care ţine deasupra capului o rămăşiţă dintr-un monitor. Pe locul al doilea s-a clasat fotografia \"Drought, Poverty, Hunger\" a lui J. M. Lopez din Spania, portretul unui copil extrem de slab, iar pe locul al treilea, \"Crippled Due to Rejection of Vaccines\" a lui Mary F. Calvert, din Statele Unite ale Americii.

Mugur Vărzariu semnează mai multe fotografii care prezintă condiţiile de trai ale unor persoane defavorizate. Vărzariu a renunţat la o carieră în marketing şi brand management, în 2010, pentru a deveni fotoreporter. Printre proiectele sale se numără un fotoreportaj despre părintele Tănase care a oferit adăpost mai multor copii abandonaţi sau mame singure, \"Legal death\" - o incursiune în lumea drogurilor şi \"50 Steps\" - care prezintă întâlnirea sa cu Dalai Lama.

În fiecare an, UNICEF Germania acordă premiul pentru \"Fotografia anului\", pentru cele mai bune ilustrări ale modului în care sunt trataţi copiii în lume.