Fotografi din întreaga țară, reuniți-vă! Începe „Vama sub lumini de Oscar“

Pasionaţii artelor vizuale de pretutindeni sunt așteptați, între 19 și 28 august, la cel mai mare festival de arte vizuale din România: „Vama sub lumini de Oscar” (VSLO), ajuns la cea de-a VII-a ediție. În programul evenimentului inspirat de pitoreasca stațiune Vama Veche sunt incluse cursuri teoretice şi practice gratuite de fotografie, susţinute de unii dintre cei mai buni lectori români şi străini, proiecții de film, cursuri și expoziții de pictură și sculptură, concerte şi teatru. Toate cursurile, seminariile şi atelierele sunt gratuite! Conform organizatorilor, cursanţii înscrişi la festival sunt provocaţi să înveţe cât mai multe tehnici noi, dar totodată şi să le experimenteze, iar în final, cel mai bun fotograf şi cel mai bun film documentar vor primi Trofeul VSLO 2016.

„PRIMEŞTE ŞI DĂ MAI DEPARTE!”

„Noutatea din acest an ar putea fi campania „Primeşte şi dă mai departe”, la care sunt provocaţi să participe toţi cei care vor să se înscrie la ediţia a VII-a a festivalului. Ce presupune? Este foarte simplu. Dăruieşte ceva cuiva şi vei primi din partea noastră o experienţă culturală de neuitat. Primeşte de la noi o săptămână culturală gratuită şi dă mai departe altceva. Dăruieşte o carte, donează o farfurie de mâncare unui om căruia îi e foame, fă fericit un copil dăruindu-i o jucărie, ajută un bătrân să facă piaţa, donează sânge, îndeplineşte visul cuiva. Scrie pe scurt povestea şi trimite-o la noi, iar în schimb îţi dăruim această săptămână alături de noi la Vama sub lumini de Oscar!”, spune Cătălin Rudolf, directorul Festivalului Internațional de Arte Vizuale „Vama sub lumini de Oscar”.

Tot ca noutate, anul acesta la VSLO 2016 se vor organiza cursuri de teatru cu păpuşi în mărime naturală. „Cursurile vor fi zilnice, scopul final fiind acela de a produce o piesă de teatru completă, cursanţii putând participa la realizarea scenariului şi la spectacolul propriu-zis”, au mai precizat organizatorii. Reprezentaţia finală va avea loc în ultima zi a festivalului.

Povestea „Vama sub lumini de Oscar” a început în 2010. De atunci, an de an, în fiecare vară, iubitorii artelor vizuale moderne din țară, dar și din străinătate au fost provocaţi să înveţe şi să experimenteze cele mai noi, mai complexe şi mai profesioniste tehnici în domeniu.

Citește și:

Vama strălucește „sub lumini de Oscar”

„Vama sub lumini de Oscar”