Fotografie a banditului Billy the Kid, vândută la licitaţie

Singura fotografie a banditului american Billy the Kid, aflat la o vârstă adultă, a fost vândută la licitaţie, sâmbătă, pentru suma de 2,3 milioane de dolari. Cel mai renumit bandit din Vestul Îndepărtat american a plătit 25 de cenţi pentru a se fotografia în faţa unei cârciumi din New Mexico, la sfârşitul anului 1880 sau începutul anului 1881. Miliardarul american William Koch a cumpărat această fotografie în cadrul licitaţiei Old West Show and Auction, organizată anual în oraşul Denver din statul american Colorado. Fotografia era estimată la un preţ de 150.000 de dolari.

Fotografia, cu dimensiunile de cinci pe opt centimetri, imprimată pe o placă de metal, reprezintă singurul portret cunoscut al lui Billy the Kid la vârstă adultă, al cărui nume real era William Bonney, dar care a folosit şi alte câteva pseudonime, precum Henry Antrim şi Henry McCarty. Banditul, care, potrivit legendei, ar fi ucis 21 de oameni, câte unul pentru fiecare an din viaţa lui, a fost el însuşi ucis de gloanţele unui şerif din New Mexico, în iulie 1881. Avea 20 de ani în momentul în care a pozat cu multă nepăsare în faţa unui fotograf. Cel puţin două fotografii i-au fost făcute lui Kid când acesta era copil: elev la şcoala din Silver City din statul New Mexico şi în mijlocul unor cowboy într-o fermă din apropiere de oraşul Roswell din acelaşi stat american.

William Koch locuieşte în Florida şi deţine proprietăţi importante în munţii din centrul statului Colorado. Acesta a susţinut din punct de vedere financiar Partidul Republican din SUA, iar cei doi fraţi ai lui, David şi Charles Koch, i-au adus de partea lor pe ultraconservatorii din mişcarea Tea Party.

Într-o licitaţie separată, o rochie pe care prinţesa Diana a purtat-o la un dineu de stat la Casa Albă din Washington în anul 1985, în timpul căruia a dansat cu actorul american John Travolta, a fost achiziţionată cu 821.000 de dolari, în cadrul unei licitaţii ce a avut loc la Toronto. Rochia de seară, din catifea albastră, reprezintă o creaţie a designerului Victor Edelstein şi a fost vândută cu 800.000 de dolari canadieni, circa 821.000 de dolari americani. Înainte de începerea licitaţiei, ce a fost organizată de Casa Waddington, specialiştii au evaluat această creaţie vestimentar ăinspirată din epoca regelui Edward al VII-lea, la un preţ estimativ cuprins între 800.000 de dolari canadieni şi un milion de dolari canadieni. La această licitaţie au fost vândute 14 rochii, iar preţul total al tranzacţiilor va fi comunicat peste câteva zile. Prinţesa Diana a murit în anul 1997 în urma unui accident de automobil, la Paris.