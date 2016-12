Fotografie inedită cu prinţesa Diana, vândută

O fotografie inedită cu Lady Diana făcută în 1980, în vremea când nu era încă prinţesă, s-a vândut la licitaţie cu peste 18.000 dolari. Fotografia a fost considerată prea stânjenitoare pentru a fi publicată la vremea respectivă.

Fotografia alb-negru, de 20x25 cm, s-a vândut cu 18.306 dolari, potrivit casei de licitaţii RR Auction of Amherst. Prinţesa a fost fotografiată probabil la o cabană, surâzând la aparat şi stând confortabil pe genunchii unui tânăr care citeşte o carte. În prim plan mai apare o persoană, se vede şi o sticlă cu whisky, dar şi cuvintele ”Not to be published”, în traducere, a nu fi publicată. Pe spatele fotografiei este scrisă data de 26 februarie 1981, două zile după ce Palatul Buckingham anunţase nunta prinţului Charles cu cea care era atunci doar Lady Diana Spencer. Fotografia nu are nimic şocant, însă pentru că a fost făcută chiar după anunţarea oficială a căsătoriei, presa engleză a decis să nu publice imaginea cu viitoarea prinţesă în compania altui tânăr decât prinţul Charles.

Casa de licitaţii RR Auction of Amherst a precizat că fotografia provine din fondul privat Caren Archive, care a achiziţionat acum şapte ani arhivele foto ale cotidianului englez ”The Daily Mirror”. ”Presa britanică l-a identificat pe tânăr ca fiind Adam Russell, un urmaş al fostului premier Stanley Baldwin”, a precizat casa de licitaţii, care nu a făcut public numele cumpărătorului fotografiei. Bobby Livingstone de la RR Auctions aprecia că o fotografie de acest tip se vinde în mod normal cu circa 1.000 dolari, însă cuvintele ”Not to pe published” de pe ea i-au crescut mult valoarea.