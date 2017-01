Fotografie şi modă la superlativ

Hotelul Iaki, din staţiunea Mamaia, a găzduit, vineri seara, “Extreme Africa - Expoziţie Foto Africa şi Fashion Show Jungle”, o manifestare incitantă organizată de fotograful Roger Mantu şi creatoarea de modă Marcela Cuzic. La evenimentul care a deschis seria show-urilor organizate de hotelierii din Mamaia au participat primarul Constanţei, Radu Mazăre, fratele său, Mihai Mazăre, viceprimarul Decebal Făgădău, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Adrian Mînăstireanu, Consulul General al Republicii Chineze la Constanţa, Excelenţa Sa Su Yanwen şi rectorul Universităţii ”Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari.

Cele mai spectaculoase fotografii pe care Roger Mantu le-a realizat în periplul său artistic în Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia şi Africa de Sud au fost completate de ţinutele inspirate din cultura continentului negru, create de designerul Marcela Cuzic. Atmosfera deosebită a fost întreţinută de muzica Cvartetului Balada, iar invitaţii au putut admira şi un film realizat din periplul artistului constănţean. Printre vizitatori s-au numărat şi câteva tinere din ţările africane, venite la studii în Constanţa, care au apreciat mesajul ecologist transmis de artiştii serii. „Îl apreciez pe Roger, care mi-e bun prieten. Sunt mulţi oameni cu bani în România care nu ştiu să-şi aleagă destinaţii interesante: el a plecat în Antarctica, trei luni, după care a făcut acest turneu în Africa, în zece ţări, m-a „bătut” aici, recunosc că a fost în mai multe state africane decât mine. L-am apreciat pentru pasiune: a strânge bani pentru a pleca într-un asemenea turneu înseamnă că într-adevăr vrei lucruri interesante în viaţă”, a spus primarul Radu Mazăre.

Africa şi Antarctica, în căutarea vulnerabilei sălbăticii. „Am încercat să ne apropiem cât am putut de mult de gorila africană, care a fost motivul principal al deplasării, întrucât au mai rămas în viaţă doar 720 de exemplare. Am reuşit să o fotografiez de la distanţa prudentă de şase metri. Era un mascul care avea cinci femele cu pui în apropiere. Chiar şi aşa, la un moment dat, când am ridicat aparatele foto prea sus, a păşit ameninţător spre noi, pentru că a considerat ostilă mişcarea. Nu e uşor să fotografiezi în câmp deschis. Celelalte animale le-am filmat din jeep-uri, ca să fim în siguranţă, deşi animalele, în general, îşi văd liniştite de viaţa lor”, a povestit Roger Mantu.

Echipamentul foto folosit în expediţie se ridică la 50.000 euro. „În fotografie contează atât talentul, cât şi logistica, ultima te ajută mult în condiţii dificile. Este important să găseşti şi resursele să poţi călători în locaţii interesante. Am ales, mai întâi, Antarctica, apoi Africa, special pentru „wild life”. Trebuia să fiu acum la Polul Nord, dar am avut un accident, sper să îmi revin repede, iar la anul să ajung acolo”, a adăugat artistul, precizând că a fost impresionat de sărăcia copiilor africani. Tocmai din această cauză, sumele obţinute din vânzarea ineditelor imagini vor fi donate aşezământului Valea Plopului, întemeiat de părintele Nicolae Năstase şi soţia sa, Maria, care adăposteşte zeci de copii orfani din România, pentru că - mărturiseşte fotograful - suferinţe asemănătoare pot fi întâlnite des şi în ţara noastră.

Creaţii vestimentare cu elemente inedite, marca Marcela Cuzic. Exoticele creaţii ale apreciatei creatoare de modă Marcela Cuzic au impresionat plăcut publicul. „Este cea mai recentă colecţie a mea. M-am străduit să realizez contraste: ţesături pe care noi obişnuim să le folosim la rochiile de seară le-am combinat cu rafie, lemn, flori uscate sau alte elemente pe care, în mod normal, le găsim în natură, în aşa fel încât să reuşim să îmbinăm lucrurile şi să atragem atenţia asupra faptului că trebuie să salvăm planeta. Am încercat să… exagerez, rochiile sunt teatrale, dar şi purtabile, manechinele ştiu foarte bine să le scoată în evidenţă”, a declarat creatoarea. Marcela Cuzic a folosit prilejul pentru a sensibiliza iubitorii de frumos în privinţa unei realităţi triste la care, din păcate, încă mai asistăm: “Animal print este destul de greu de folosit în modă, am exagerat cât am putut, pentru a obţine un show autentic. Am folosit doar materiale textile cu acest imprimeu, se exclud orice accesorii sau materiale care implică suferinţa animalelor, gen piele sau blană. Sunt împotriva folosirii blănurilor de animale, este o barbarie, pentru că nu este nevoie să moară nişte vietăţi pentru ca unii oameni să se îmbrace!”.