Fotografii cu primul imigrant ajuns pe Insula Ellis

Primul imigrant ajuns pe Insula Ellis la 1 ianuarie 1892 a fost Annie Moore, originară din Irlanda, care nu a călătorit în vestul ţării, în statul Texas, precum se crezuse, ci a locuit în cartierul Lower East Side din New York, unde a murit în 1924, scrie “The New York Times”. În urmă cu trei ani, rudele sale au găsit două fotografii cu o femeie despre care se crede că ar fi adevărata Annie Moore. “Este Annie, probabil într-o fotografie făcută în studio”, a declarat strănepotul lui Annie, Michael Shulman. Povestea lui Annie Moore, care a ajuns pe Insula Ellis în ziua în care a împlinit vârsta de 15 ani, este imortalizată în cântece şi în statuile de bronz amplasate în portul din New York şi în Irlanda.

În 2006, Michael Shulman s-a alăturat celor patru generaţii de descendenţi ai lui Annie Moore Schayer pentru a sărbători redescoperirea sa de către genealogul Megan Smolenyak, care a colaborat cu Brian G. Andersson din cadrul arhivelor oraşului New York, pentru a stabili că Annie nu părăsise niciodată oraşul, aşa cum se crezuse multă vreme. El a precizat că, împreună cu sora sa, Pat Somerstein, s-au decis să demareze o adevărată căutare a unei fotografii. “Ea a găsit una într-o colecţie care i-a fost oferită de un văr. Pe spatele fotografiei era scris «Ma Schayer» (Mama Schayer). Vestimentaţia şi calitatea fotografiei sunt elemente ce indică faptul că este din perioada potrivită”. Potrivit “New York Times”, Schayer a fost numele purtat de Annie Moore după căsătorie. În fotografie se regăseşte o femeie cu un copil (Annie Schayer şi soţul ei au avut 11 copii). O a doua fotografie, despre care se crede că o ilustrează pe Schayer într-o altă perioadă a vieţii, a fost găsită într-un album, de Maureen Peterson, una din stră-strănepoatele lui Schayer.