Fotografii în exclusivitate pentru „Telegraf” Willem Dafoe a mutat Hollywood-ul în Peninsulă

Staff, cabine, magazie, zonă de mese și platou. Zonele sunt bine indicate prin săgeți și afișe în limba engleză încă din apropierea Muzeului de Istorie din Peninsulă. Gardurile pe mai multe rânduri, numeroșii agenți de pază, precum și rulotele și camioanele aliniate pe străzi anunță că în zonă se întâmplă ceva... important. Ieri au început filmările pentru pelicula americană „What Happened to Monday“, care aduce la Constanța staruri de primă mână de la Hollywood, precum: Willem Dafoe, Glenn Close și Noomi Rapace.

DAFOE ȘI-A DUS „FIICA” LA GRĂDINIȚĂ ÎN PENINSULĂ Thriller-ul SF care se filmează, în aceste zile, la Constanța are în centrul acțiunii o familie cu șapte fiice gemene. Acest lucru se întâmplă într-o societate controlată de un guvern autoritar, în viitor, ce permite ca fiecare familie să aibă un singur copil. În curtea hotelului Intim, de pe strada Nicolae Titulescu, a fost amenajată o grădiniță improvizată, care ieri a fost plină de copii cu ghiozdănele. Aici și-a făcut apariția, la prânz, actorul Willem Dafoe, care a filmat o scenă în care și-a lăsat una din fiice la grădiniță. Actorul s-a aplecat și i-a spus câteva vorbe copilului, l-a sărutat pe frunte și l-a condus pe poarta grădiniței. Cele șapte fiice gemene ale personajului lui Dafoe sunt interpretate, la maturitate, de actrița suedeză Noomi Rapace.

Actorul american Willem Dafoe s-a născut pe 22 iulie 1955, în statul Winsconsin, și a început cariera cinematografică în 1981. A devenit celebru în urma rolului său din filmul „Plutonul”, din 1986, în regia lui Oliver Stone. Dafoe a jucat în o sută de filme, printre care „American Psycho”, „Shadow of the Vampire”, trilogia „Spider-man”, „State of the Union” sau „Nymphomaniac”.

DESFĂȘURARE IMPRESIONANTĂ O droaie de figuranți interpretând oameni normali care merg pe stradă sau părinți care își duc copiii la grădiniță au animat ore întregi, ieri, strada Nicolae Titulescu. Preselecțiile au avut loc săptămânile trecute, iar cea mai mare parte dintre figuranți sunt constănțeni. Aceștia sunt plătiți cu 50 de lei pe zi, pentru un adult, și 90 de lei, pentru un copil. Traficul este restricționat în zona peninsulară, astăzi vor avea loc noi filmări, iar de mâine se vor trage cadre și pe Stradela Vântului. În ziIele următoare, vor avea loc filmări și pe străzile Grigore Tocilescu, Cristea Georgescu și Traian. Vedetele și actorii care participă la filmări sunt cazați la hoteluri precum Ibis din Constanța sau Vega și Palas din Mamaia.